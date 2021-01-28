مصدر: لا صحة لصدور حركة تنقلات جديدة بالإدارات التعليمية بالقليوبية

أكد مصدر مسؤول بمديرية التعليم بالقليوبية، عدم صحة ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن صدور حركة جديدة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية.

كانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت مقترحًا لحركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، وكان من المقرر إعلانها منذ بدء عام الدراسي الجاري بعد إجراء الاختبارات الخاصة بمسابقة قيادات المديرية، وذلك قبيل نقل طه عجلان وكيل وزارة التعليم الأسبق، لتظل معلقة بعد تولي الدكتور السيد الفيومي وكيل الوزارة السابق الذي وافته المنية مطلع الأسبوع الجاري قبل اتخاذ قرار فيها، لتتداول صفحات التواصل هذه القائمة التي نفت صحتها مصادر بالتربية والتعليم بالقليوبية، لعدم اعتمادها من المحافظ وتعيين وكيل وزارة جديد.

وكشفت المصادر عدم صحة الكشوف والتعيينات الواردة بها، لأنهم لم يتقدموا للوظائف الموجودة بها، سواء منصب مدير إدارة أو وكيل إدارة، في الوقت الذي خاضوا فيه مسابقات المناصب القيادية الشاغرة بديوان المديرية.

في سياق آخر، تفقدت سماح إبراهيم وكيل مديرية عمليات الاستيفاء للكتب الدراسية بالمخازن، وتنظيم حركة سيارات النقل الخاصة بإدارة السيارات بالمديرية، لتسهيل عملية نقل الكتب والجراج الخاص بالسيارات التابعة للمديرية بحضور نوار شمخ مدير عام إدارة المخازن، وقامت بالتأكيد علي وجود السيارات التابعة للمديرية في الجراج، وكذلك على خطوط سير السيارات.

وأكدت علي جميع المسؤولين بالمخزن بضرورة المراجعة المستمرة علي الكتب الدراسية أولًا بأول، بالإضافة إلى التأكيد علي توصيلها للإدارات التعليمية، وكذلك على وجود وسائل الأمن والسلامة بكافة المخازن واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.