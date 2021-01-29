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حظك اليوم الجمعة 29-1-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:00 ص | الجمعة 29 يناير 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بحبه لتجريب الأشياء الجديدة، فهو نشيط للغاية، يميل إلى السيطرة والقيادة في العمل، كما يمتلك القوّة العالية على الإصرار في تحقيق أهدافه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اعتمد على ما لديك من آمال كبيرة ورغبة في الإصلاح.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بمشاعر دافئة تجعلك مهتما ومتفهما.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

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