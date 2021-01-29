أبو الريش تنقذ طفلة عمرها 4 سنوات من ثقب بالقلب عبر «التدخل الهجين»

نجح فريق طبي بمستشفى أبو الريش الياباني، بقيادة الدكتور هالة أغا، الأستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة، في إجراء أول جراحة قلب ناجحة تسمى «التدخل الهجين لغلق ثقب القلب بين البطنين»، لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث استخدم الفريق الطبي تقنية التدخل الهجين في العملية، وهي التقنية التي تجمع ما بين عملية القلب المفتوح والقسطرة؛ حيث تم إنقاذ قلب الطفلة بالتشخيص الدقيق المبكر.

وقالت «أغا»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم اللجوء لـ«التدخل الهجين»، لتفادي وضع المريض على جهاز القلب الصناعي، لافتة إلى أنه يستخدم لإجراء عمليات العيوب الخلقية بالقلب، موضحة أنهم 11 نوعا من العيوب الخلقية، أبرزهم غلق الثقب بين البطنين بالقلب للأطفال صغيري الحجم أو عدم التدخل لغلق الثقب بواسطة القسطرة.

وأوضحت أنه من خلال «التداخل الهجين»، يقوم الطبيب بإجراء عمليات العيوب الخلقية عن طريق فتح صغير بالقلب، من خلال قسطرة القلب، ويتم بعدها استخدام جهاز لغلق الثقب بين البطنين بمساعدة المنظار.

وأشارت إلى أن عملية الطفلة استمرت لمدة ساعتين، قائلة: «تم غلق الثقوب من خلال التدخل الهجين بمساعدة الدكتور حسام حسانين أستاذ القلب، والذي قام بفتح القلب فتحة صغيرة، وبمساعدة المنظار تم التمكن من وضع السبابة لغلق الثقب بين البطنين»، موضحة أن الحالة خرجت من المستشفى خلال 48 ساعة دون أي مشاكل، لافتا إلى أن تكلفة العملية 150 ألف جنيه، مؤكدة أن الأسرة لم تتكفل أي جنيه.

تكلفة العملية 150 ألف جنيه لم تتدفع أسرة الطفلة منها شيئا

وقالت إن الطفلة كانت تشتكي من صعوبة التنفس نتيجة وجود ثقب بسيط بالقلب، وتم استخدام التدخل الهجين لعلاجه بنجاح.

ونوهت، أنه في يوم العملية، كان هناك فريق كامل من أساتذة وجراحي القلب في المستشفى الجامعي تحت إشراف الدكتور إيهاب الشيحي، رئيس قسم جراحة القلب بجامعة القاهرة، والدكتور وليد أبو سنة، رئيس وحدة جراحة قلب وصدر الأطفال، وفريق من أساتذة قسطرة القلب بقيادة الدكتورة هالة أغا، رئيس وحدة أمراض قلب الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعي، جامعة القاهرة.