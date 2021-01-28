توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار الجمعة وأجواء شديدة البرودة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على البلاد بدءً من غد الجمعة وحتى الأحد القادم.

وأعلنت الأرصاد في بيانها اليوم، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، على مناطق كل من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء مع وجود رياح تنشط أحيانا مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ونوهت الأرصاد، بأن تشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا ومعتدل في جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

أما عن طقس السبت، فأوضح خبراء الأرصاد بأنه يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على مناطق القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد مع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا.

أما عن مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، فتشهد السبت طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.

وأخيرا، فيشهد طقس الأحد القادم، أجواء دافئة نهارا شديد البرودة ليلا على مناطق القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية مع وجود رياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة على كافة المناطق بجمهورية مصر العربية على النحو التالي:

درجات الحرارة الجمعة 29 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

درجات الحرارة يوم السبت 30 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

درجات الحرارة يوم الأحد 31 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 09.