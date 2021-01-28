اللجنة الطبية للمونديال تمدح «فقاعة اليد»: تجربة لا مثيل لها

قال الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لمونديال كرة اليد، إنه لم يوجد أي نموذج عالمي لاستضافة كأس للعالم في ظل وجود فيروس كورونا، حتى أمسكت مصر بزمام المبادرة ونجحت في تنظيم ذلك المونديال عبر استحداث لنظامي الفقاعة الطويلة والمسارات الآمنة للحفاظ على الحالة الصحية للمشاركين في المونديال.

تجربة مثيرة لم تحدث من قبل

وأضاف «خميس»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه لم تكن أي دولة حول العالم تصدق بأن تنجح مصر في تنفيذ نظام الفقاعة على كافة الفرق المشاركة في مونديال كرة العالم لليد، إلا أن هذا النجاح هو ما أبهر الجميع: «تجربة مثيرة لم تحدث قبل كدة خالص، ولما كنا بنحط الخطة على الورق كان عندنا اجتماع أسبوعي مع أكثر من 32 دولة».

للمرة الأولى يتم تنظيم بطولة العالم بنظام الفقاعات

وأوضح أن مصر وصلها خطابات من اليابان وقطر للاستفادة من التجربة المصرية في تنظيم إجراءات الفقاعة الطبية، حيث إنه للمرة الأولى يتم تنظيم بطولة العالم بنظام الفقاعات الطبية بسبب جائحة كورونا حول العالم.

وأكد أن مصر تلقت رسائل الشكر من عدد من الدول بعد النجاح في تنظيم البطولة في ظل جائحة كورونا، وكانت التجربة المصرية فريدة، وسيتم إرسال تلك التجربة إلى عدد من المجلات العلمية العالمية للاستفادة من تلك التجربة في باقي البطولات العالمية الجديدة.

وأشار إلى أنه يتم إعداد الوثائق الطبية الخاصة بنجاح إدارة البطولة طبيا لنشرها في كبرى المجلات العلمية العالمية.