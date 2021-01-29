إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 10 أشخاص بكسور وإصابات مختلفة جراء تصادم سيارتين على وصلة أبو سلطان قرب طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارتين ونقل المصابين إلى المستشفى.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ 8 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية لتلقي العلاج.

وقالت المصادر، إن المصابين هم: أحمد عمر علي، 54 سنة، مقيم القاهرة، ومصاب بكسر مضاعف بالساعد الأيمن وكدمات مختلفة، ونجله محمد 14 سنة، اشتباه بكسر بالعمود الفقري وكدمات مختلفة، ونجله الثاني بلال 9 سنوات، مقيم بنفس العنوان مصاب بجرح قطعي وكدمات مختلفة، ونجله الثالث معاذ 9 سنوات، بكدمات مختلفة، ونجاح حمدان مبارك 48 سنة، اشتباه بكسر في الضلوع والعمود الفقري.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من أشرف عبدالفتاح محمد 40 سنة، مصاب بكسور مختلفة وجرح قطعي، ووليد جمال عبدالعظيم 21 سنة، اشتباه بكسر في العمود الفقري، ومحمد عبدالمقصود أحمد 22 سنة، مصاب بجروح وكدمات مختلفة، وفارس وسيم محمد، 22 سنة، مصاب بخلع في الكتف، وسامح السالوسي 35 سنة، مصاب بكدمات وسحجات مختلفة.