تناولوا أرز وخضار.. إصابة 9 بينهم 6 أطفال بتسمم في سوهاج

أصيب 9 أشخاص بتسمم غذائي بينهم 6 أطفال، إثر تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة مكونة من «أرز وخضار»، تم نقل المصابين لمستشفى طما المركزي، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود إشارة من مستشفى طما المركزي، بوصول كل من مصطفى خالد خضيري 9 سنوات، عمرو خالد خضيري، 7 سنوات، محمد خالد خضيري 5 سنوات، محمد علاء الدين إبراهيم، 4 سنوات، يحي علاء الدين إبراهيم، عامين، رونزي علاء الدين إبراهيم، عامين، شيماء بدار، 35 عاما، شيرين بدار، 30 عاما، سهير جاد الكريم، 55 عاما، مصابين بحالة إعياء إثر تناولهم طعام فاسد.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من التحريات وسؤال المصابين تناولهم طعاما منزليا «أرز وخضار» مما نتج عنه إصابتهم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.