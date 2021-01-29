اليوم.. غلق كلي لطريق الفيوم في الاتجاهين لمدة 3 أيام

يبدأ الغلق الكلي لطريق الفيوم في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام، من صباح اليوم الجمعة الموافق 29 يناير الجاري، وحتى صباح يوم الأحد 31 يناير، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا فقط.

وكانت قد أعلنت محافظة الجيزة، أمس، أنه سيتم البدء فى رفع وتركيب الباكيات المعدنية «الجسم المعدني للكوبري» الخاصة بـ3 كباري مشاة، لتثبيتها على القواعد الخرسانية الخاصة بكل كوبري، والتي يتم تنفيذها بطريق الفيوم أمام مدينة ضباط القوات المسلحة في الرماية، وبوابتي خوفو وأحمس بحدائق الأهرام، في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بهذه الكباري، ضمن مشروع تطوير طريق الفيوم الذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

إنشاء كباري المشاة على طريق الفيوم

وكان قد تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكباري المشاة التي يجري إنشاؤها على طريق الفيوم، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ خلال تفقده لتلك المنطقة، لرئيس حي الهرم بتخصيص إدارة لمتابعه أعمال صيانه تلك الكباري بشكل دوري، لضمان استمرار كفاءة السلالم الكهربائية والنظافة العامة، ليتماشى مع مخطط التطوير الحضاري الجاري تنفيذه بالمناطق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير.

كما كلف المحافظ مديرية الطرق وحي الهرم بعقد اجتماع تنسيقي مع أجهزة المرافق، مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز ومترو الأنفاق، لمراجعة شبكات المرافق للبدء في طرح أعمال تطوير ورصف عدد من المحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير بنطاق مناطق حدائق الأهرام القديمة وهضبة الأهرام ومساكن الشباب ومنطقه التجنيد والرماية.

ويأتي ذلك ضمن تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير لظهورها بشكل لائق يتماشى مع التطوير الحضاري الذي تشهده عاصمة مصر السياحية تزامنا مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير بمنطقة الرماية.