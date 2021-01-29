«الشركة المصنعة»: خطة لإحلال مليون «توك توك» في مصر

قال المهندس جمال عسكر، المستشار الفني لشركة دوليبات إيجيبت، رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، في المؤتمر الصحفي الذي أقامته الشركة، أمس، إن رؤية الدولة في 2030 هي الوصول إلى بيئة نظيفة، من خلال تعاون مؤسسات الدولة للنجاح في استخدام الكهرباء.

وأشار «عسكر» إلى أن الدولة نجحت في إنتاج كميات كهربائية منذ ثورة 30 يونيو، ومنها عاصمة الشمس باسوان ومحكات الكهرباء في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية.

وأوضح المستشار الفني، أن الشركة أنتجت نماذج كثيرة في السيارات، منها الملاكي والميكروباص والتوك توك، منوها إلى أنها اهتمت بصناعة مركبة خفيفه أمنة، البديلة لتوك توك، وأن الخطة تشمل إنتاج مليونا منها، بدلا من الاستيراد.

ونوه المهندس جمال عسكر، إلى أن حلم الشركة إحلال مليون مركبة خفيفه بديلة، ولا تتوقف عند المركبات الثلاث التي كشف عنها في المؤتمر، مؤكدا أنها اقتصادية للغاية، وتوفر نحو 75% من تكاليف الصيانات التي تحتاجها السيارات التقليدية، مضيفا أن تكلفة شحن السيارة 12.5 جنيه، للسير مسافة تصل إلى 150 كم، ما يؤكد أنها سوف تكون موفرة للمواطن وآمنة.

إتاحة التقسيط بالتعاون مع القطاع المصرفي

وأعلنت الشركة عن إتاحتها للمواطنين الشراء بالتقسيط، بالتعاون مع القطاع المصرفي المتمثل في عدة بنوك، على رأسها «الزراعي المصري، ومصر، وCIB، والأهلي المصري».

كما وقعت «دوليبات مصر» بروتوكولات تعاون مع نقابة المهندسين لإنشاء 28 مركز تدريب بالمحافظات الجمهورية المختلفة، لتدريب المهندسين والفنيين في مجال السيارات الكهربائية، إلى جانب إنشاء من 400 إلى 1000 مركز خدمة وصيانة ونقطة شحن؛ لمتابعة العملاء والموزعين، وتقديم خدمات ما بعد البيع.

وجاء إطلاق مشروع السيارة الكهربائية تنفيذا للتوجهات السياسية، بغرض دعم المواطن المصري، والحد من ظاهرة التوكتوك غير المرخص، واستبداله بسيارات كهربائية آمنة، بتكلفة منخفضة، وإمكانية حصوله عليها بالتقسيط، من خلال البنوك المتعاقد معها.