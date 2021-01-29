كواليس 48 ساعة من التحقيق مع الطبيب المتهم بالتحرش: اعترافات تفصيلية بالشذوذ

كشفت مصادر مطلعة على قضية طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، كواليس التحقيقات التي خضع لها على مدار 48 ساعة، من قبل الجهات الأمنية والقضائية، التي انتهت إلى إلى إصدار قرار بتجديد حبسه لمدة 15 يوما، لاتهامه بهتك عرض الرجال بالقوة وممارسة الفجور.

طبيب الأسنان يعترف بممارسة الشذوذ

قالت المصادر، إن الطبيب المتهم بالتحرش، تم عرضه فى تمام الساعة 9 مساء يوم الثلاثاء الماضى، على جهات التحقيق من نيابة استئناف القاهرة، وحضر معه محاميه، بعد إلقاء القبض من قبل قوات الشرطة، فى كمين أمنى بإحدى الشوارع في منطقة الدقى، تنفيذا لقرار ضبطه وإحضاره.

ومثل طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، أمام جهات التحقيق، وسأله محقق النيابة، عن بلاغا من 5 أشخاص يتهموه بهتك عرضهم ومحاولة ممارسة الشذوذ معهم.. ورد الطبيب بهدوء تام: «أيوة أنا معترف أنى شاذ، وليا ميول جنسية شاذة، وقمت بممارسة الشذوذ عدة مرات على مدار الأعوام الماضية».

120 ثانية أثناء ممارسة الفجور

وعرض المحقق مقطعي فيديو مدة كل منهما ٦٠ ثانية، يظهر فيهم الطبيب المتهم بالتحرش أثناء ممارسة الفجور مع شاب، بالإضافة إلى مقطع آخر مدته دقيقة، يظهر فيه أثناء ممارسة الجنس الفموى مع شاب.. واعترف الطبيب المتهم، بارتكاب تلك الوقائع، مؤكدا أن أحد الأشخاص الذين ظهروا فى الفيديو، كان يمارس معه الشذوذ منذ ٤ سنوات.

وحرزت جهات التحقيق مقاطع الفيديو، وتم عرضها على الأدلة الجنائية، وأيضا الطبيب، للتأكد من أنه الشخص الذي ظهر فى تلك الفيديوهات، وإعداد تقرير كافى وإرفاقه بملف القضية.

صور عارية على هاتف الطبيب

عقب الانتهاء من مواجهة الطبيب بالفيديوهات، فحص المحقق هاتفه، وتبين أن له عدة صور يظهر فيها عاريا، وأيضا يلتقط صورا لنفسه أثناء ممارسة الفجور، وتم تحريز هاتفه، وعرضه على الجهات المختصة، لفحصه وإعداد تقرير لإرفاقه بملف القضية.

كنت معجب بعباس أبو الحسن وتيم حسن

عقب الانتهاء من مناقشة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، حول الأدلة الفنية، والذى أكد ظهوره في الفيديوهات، تمت مواجهته بتفاصيل من اتهامات الفنان عباس أبو الحسن والمطرب تيم حسن، بأنه تحرش بهما، وعرض عليهما ممارسة الفجور، وإنه قال لهما إنه «معجب بهما».

وانهار الطبيب فى جلسة التحقيق، واعترف بأنه كان معجبا بالفنان عباس أبو الحسن، لكونه رجلا رياضيا، وأيضا كان يشعر تجاه الفنان تيم حسن بالانجذاب، وحاول معهما، لكنهما رفضوا وقاما الاثنين بفضحه على مواقع السوشيال ميديا.

وأكد الطبيب أيضا خلال جلسة التحقيق بممارسة الشذوذ مع أحد مقدمى البلاغات على مدار ٤ سنوات، وعقب الانتهاء من استجوابه أصدرت النيابة قرارا بحبسه لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيق بتهمة هتك عرض الرجال بالقوة، وتم عرضه على قاضي المعارضات وجدد له حبسه ١٥ يوما.

حجز انفرادى فى سجن الجيزة المركزى

عقب الانتهاء من عرض الطبيب على الأدلة الجنائية، بشأن الفيديوهات وتوقيع الكشف الطبى عليه من قبل الطب الشرعي، تم تجهز مأمورية من مباحث الدقى والترحيلات، وتم اقتياد الطبيب إلى سجن الجيزة المركزى، ووفقا لمصادر مطلعة أكدت إيداعه فى حجز انفرادى داخل السجن، نظرا لميوله الجنسية، وبعد اعترافه بالتفاصيل إمام رجال المباحث والنيابة العامة، بممارسته الشذوذ.