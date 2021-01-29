منهن الديفا.. فنانات ينعين محمد الصغير: إلى اللقاء في عالم أفضل

نعت عدد من نجمات الفن، خبير التجميل الراحل محمد الصغير، الذي وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت المطربة سميرة سعيد صورة لـ محمد الصغير عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «ويرحل عنا أهم مصفف شعر في العالم العربي، كان مخلصا وعالميا في إبداعاته، رحمك الله وتغمدك برحمته.. خالص العزاء لأسرته الكريمة.. وداعا محمد الصغير».

كلمات مؤثرة

ونعت الفنانة لقاء الخميسي، محمد الصغير، عبر حسابها بتطبيق «انستجرام»، وكتبت: «محمد الصغير رجل مش عادي.. رجل مُحب للآخرين، رجل معطاء، رجل سخي وعطوف، رجل خلوق، رجل رقيق القلب، رجل قوي، رجل مثابر، رجل مصري ناجح وأصيل بكل معاني الكلمات والحروف».

وأضافت لقاء الخميسي: «أثرت علينا بحبك وعطاءك وصدقك، بنحبك لآخر المدي حب لا تستطيع الكلمات وصفه، هتوحشنا جدا، إلي لقاء قريب في عالم أفضل، بحبك».

مثال للمحبة

وكتبت الفنانة هيدي كرم عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، قائلة: «ربنا يرحمك.. مثال للمحبة والكرم والإيجابية والأدب والذوق والأخلاق وأهم وأعظم شيء أنت كنت مثال حي للتواضع، سبقت عصرك بذكائك واجتهادك فعلمت أجيال معني الجمال والشياكة.. تستاهل كل الحب وكل الحزن».

وكتبت الفنانة لقاء سويدان عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يتقبلك بقبول حسن ويسكنك الجنة ويكرم نزلك زي ما كنت كريم وطيب وجدع يا محمد.. هتوحشني جدا».