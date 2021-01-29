غيوم وانخفاض الحرارة في سانت كاترين.. ورفع حالة الطوارئ تحسبا للسيول

تشهد مدينة سانت كاترين، اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، إذ غطت الغيوم والسحب سماء المدينة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى، نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

وقال خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت صباح اليوم لموجه من الطقس السيء، من ارتفاع سرعة الرياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة، وغطت السحب سماء المدينة، وجرى رفع درجة الاستعداد، وإعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمدينة تحسبًا لسقوط أمطار، أو حدوث سيول.

وأكد نائب رئيس المدينة، في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع في حالة حدوث سيول.

وأضاف أنه جرى التأكد من جاهزية كافة المعدات للتدخل السريع في حال حدوث سيول، كما جرى التأكد من توافر جميع السلع التموينية بالمدينة، وتوفير الخبز، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتنسيق معها على مدار اليوم، للوقوف على مجريات الأمور، والتدخل السريع في حالة طلب الإنقاذ.

جدير بالذكر أنه جرى إنشاء 191 بحيرة جبلية لحجز وتجميع مياه السيول والاستفادة منها بمدينة سانت كاترين بالاضافة الي اقامة بحيرتين صناعيتين عملاقتين و3 سدود تم الانتهاء منهم وجارى اقامة عدد من السدود الأخري في الوديان الجبلية بتكلفة اجمالية تتعدي 25 مليون جنيه.

كما جرى حماية سد وادي سيلاف لتخزين مياه السيول، التي تتدفق من مدينة سانت كاترين ووادى فيران، والاستفادة منها في أغراض الزراعة، لما تشكل هذه السيول من خطرا على حياة مواطني التجمعات والوديان التابعة للمدينة.