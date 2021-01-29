البنك الأهلي يوقع اتفاقية تحصيل إلكتروني لخدمة العاملين بالخارج

وقع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، اتفاقية تعاون بهدف تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني لاشتراكات العاملين بالخارج، وكل الخدمات والمعاملات التأمينية، التي يتم تقديمها على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للبنك الأهلي المصري.

تكليفات رئاسية بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام للمواطن المصري

وأكد اللواء جمال عوض، أن هذا البروتوكول يأتي بالتزامن مع التكليفات الرئاسية بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام للمواطن المصري داخل وخارج حدود الوطن، وتوفير كافة أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للتيسير على جميع المتعاملين مع الهيئة، وبصفة خاصة أبناء مصر المغتربين العاملين بالخارج.

تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه يتم مواكبة التطور التكنولوجي والمتمثل في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية، وتحويل المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأشار الى أنه بموجب هذا البرتوكول، يُمكن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة على أبناء الوطن من المصريين العاملين بالخارج والمؤمن عليهم وذلك من خلال الموقع الالكتروني للهيئة www.nosi.gov.eg اعتبارا من الاول من فبراير 2021 وذلك دون الحاجة إلى التنقل ما بين مقار الهيئة لمعرفة المبالغ المطلوبة والبنك لسداد الاستحقاقات، مما يوفر وقت وجهد المتعاملين مع الهيئة للحصول على خدماتها، لافتا إلى أن هذه المرحلة الأولي من تطوير نظم التحصيل الخاصة بالهيئة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

و من جانبه صرح هشام عكاشة بأن الاتفاقية تستهدف تدعيم التطوير الذى تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمنظومة الدفع و التحصيل بها، وتحويلها إلى منظومة متكاملة للسداد الالكتروني بالتزامن مع التكليفات الرئاسية وهو ما يندرج ضمن استراتيجية البنك الداعمة لخطط الدولة للتحول النقدي التي يوليها البنك أولوية قصوى خاصة في ضوء ما يمر به العالم حاليا، من أحداث وتبعات أثرت على منظومه التحصيل التقليدية، ودفعت المؤسسات المالية والخدمية الى الإسراع بتفعيل خططها لإحلال قنوات السداد الإلكترونية البديلة لتحصيل مستحقاتها.

وأشاد عكاشه بالتعاون والتنسيق بين مسئولي الهيئة والإدارات المعنية بالبنك الذين أسفرت دراستهم للاتفاقية عن وصولها الى افضل وسائل التطبيق.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يعد من أوائل البنوك العاملة في التحصيل الإلكتروني لمدفوعات التأمينات والتي يتم تقديمها للتحصيل عن طريق القنوات المختلفة، والتي من بينها تحصيل الخدمة عن طريق فروع البنك وكذلك من خلال منظومة الــCPS والتي تعد احدي الخدمات الذاتية التي تمكن العملاء من سداد الاشتراكات المستحقة للخدمة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع من أي مكان بالعالم.