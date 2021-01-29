كل يوم جمعة.. «الرياضة أسلوب حياة« في الأحياء السكنية بطور سيناء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بمدينة الطور تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، برعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جاري تنفيذ مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بمدينة الطور ضمن مبادرة «الرياضة أسلوب حياة» التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، ويجري تنفيذ البرنامج يوم الجمعة من كل أسبوع بداية من الساعة الثامنة صباحًا، وذلك لنشر حب ممارسة الرياضة، فى الأحياء السكنية دون التقيد بسن معين، وبشكل يحقق أكبر مشاركة وبث الصورة الحقيقية للرياضة بأن الرياضة للجميع.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة، في تصريح له اليوم، أن البرنامج يتضمن تمرينات رياضية، ومشى، وجرى، بداية داخل الملاعب الخماسية التي جرى إنشاؤها داخل الأحياء، ومراكز الشباب التي تتبع هذه المناطق.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع المراحل العمرية من رجال، وسيدات، وأطفال، وتشجيع الأسر على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، لما لها من أثر صحي.

وأكد أن التدريبات تجري على يد مدربين متخصصين بالمديرية، وأيضًا توفير كافة أدوات التدريب التي تحتاجها المبادرة من كرات وأقماع ووسائل رياضية.

وأشار إلى أن المديرية قامت أيضًا بتنفيذ مهرجان الألعاب، الرياضية، للمرأة، بالاستاد الرياضي بمدينة الطور، وذلك ضمن الخطة الرياضة للمديرية كنشاط عام للمرحلة الثالثة، وتضمن المهرجان كرة طائرة، تنس طاولة، مشي وجري، العاب ترويحية، وأعقبه ندوة عن أهمية ممارسة الرياضة علي الصحة العامة، و تم توزيع الجوائز على الفائزين عقب انتهاء الندوة، وذلك تحت إشراف محمد عرفان مدير إدارة الرياضة، وأحمد مسعد مدير المنشأت الرياضية، والعاملين بإدارة الرياضة والاستاد الرياضي.