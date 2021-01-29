عاجل.. القبض على المتهم بإشعال النيران في 14 محلا بالتوفيقية

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم بالتسبب في حريق التوفيقية الذي وقع صباح اليوم، واعترف بمسؤوليته عن الحادث بسبب وجود خلافات بينه وبين أقاربه، فحاول الانتقام منهم بحرق بعض فاتريناتهم، إلا أن النيران امتدت في المنطقة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمنطقة شارع التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية أسفر عن احتراق 14 كشكًا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، أسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من خلال فحص المنطقة محل البلاغ عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحال «تحت الإنشاء» الكائنة بدائرة القسم، تحصل على كمية من «البنزين» من صاحب مركبة «توك توك»، عقب إيهامه بأنه سائق «توك توك» وتعطلت مركبته، وتوجه لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النيران في بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته الكائنة بمحل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.