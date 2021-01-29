إصابات بالرصاص وصعق بالكهرباء.. الاحتلال يواصل انتهاكات حقوق الإنسان

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قمعها للمسيرات السلمية وانتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين.

واليوم، أصيب 9 فلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية «كفر قدوم» شرق «قلقيلية» الواقعة على مقربة من الخط الأخضر في فلسطين.

وتطالب المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان، بفتح الشارع الرئيس لبلدة «كفر قدوم» شرقي «قلقيلية»، الذي تغلقه قوات الاحتلال الإسرائيلي لصالح التوسعات الاستيطانية.

ومنذ 2003، صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مئات الدونمات من البلدة الفلسطينية لصالح المستوطنات المحيطة وأغلقت الطريق العام للبلدة، وفي 2010 انطلقت المسيرة الأسبوعية في محاولة لاستعادة الأراضي.

وقالت مصادر فلسطينية، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن المواجهات اندلعت في القرية، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت على المشاركين في المسيرة.

وأضافت المصادر الفلسطينية، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي، تعمدوا إطلاق قنابل الغاز على منزل مواطن فلسطيني بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، تصدى أهالي قرية «اللبن الشرقية» جنوب «نابلس»، شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم، لمحاولة عشرات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، اقتحام «خان اللبن» الواقع على شارع «رام الله» نابلس الرئيسي.

مظاهرات في الداخل الفلسطيني المحتل احتجاجًا على تواطؤ شرطة الاحتلال في مكافحة الجريمة

وخرج المئات من أهالي مدينة «أم الفحم» ومنطقة «وادي عارة» في الداخل الفلسطيني المحتل، في وقت سابق من اليوم، في مظاهرة احتجاجية للأسبوع الثالث على التوالي، ضد العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي مع عصابات الإجرام.

وتوجه المتظاهرون إلى مركز الشرطة في المدينة، وردد هتافات ضد تواطئها وسياسات الحكومة بعدم لجم ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وشهدت العديد من البلدات العربية فعاليات ومظاهرات احتجاجًا على تواطؤ الشرطة في مكافحة الجريمة والعنف.

ووقعت مناوشات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة على إثرها جرى الاعتداء على المتظاهرين في المكان؛ فيما لم يبلغ بعد عن اعتقالات.

من جانبها، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، إن شرطة الاحتلال في القدس المحتلة عذبت فتى فلسطينيا «13 عاما» عبر مسدس الكهرباء خلال اعتقاله، موضحة أن قوة من الشرطة اعتقلت فتى من العيساوية في القدس المحتلة من منزل عائلته فجر أمس الخميس، واحتجزته لمدة 12 ساعة، وخلال الاعتقال تم صعقه بالكهرباء في قدمه عبر مسدس «تايزر».

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر مطلعة أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية بواشنطن قد تصطدم بقانون يعرض الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب.

وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعتزم تقديم اقتراح لإدارة بايدن، يتعلق بخطة خاصة حول البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت ««يسرائيل هيوم»، إلى أن الخطة تقوم على الاستمرار في دعم واشنطن للبناء في المستوطنات كما جرى في السنوات الـ4 الماضية من حكم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، والتي حالت من حدوث أي احتكاكات بين الجانبين.