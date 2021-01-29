هشام نصر: 28 منتخبا غادروا القاهرة بمسحات سلبية

قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن 28 فريقا من الفرق المشاركة في البطولة المقامة في مصر، غادروا وجميعهم لديهم مسحات سلبية من فيروس كورونا، وهذا يعتبر أكبر نجاح للبطولة، لأن التحدي الأعظم كان موضوع فيروس كورونا، لأنهم كانوا خائفين، ولكن الدولة المصرية تصدت لهذا الموضوع، وغادرت 28 فرقة بسلام، وهم سعداء وفرحين.

وأضاف «نصر» في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الجمعة، وتقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والإعلامي حسام الدين حسين، أنهم تمتعوا بالإقامة في مصر، وتمتعوا بالشمس، وزارو العديد من المعالم السياحية، موضحا أنهم حجزوا 8 فنادق لإقامة الضيوف، سواء اللاعبين أو الحكام، أو البعثات، ولكن الأمر تغير وأصبحوا 4 فنادق فقط، وتم منع الدخول والخروج، وتم عمل تحاليل «pcr» للاعبين كل يوم للاطمئنان عليهم، وتحاليل للمقيمين كل 72 ساعة، وكل من يتاعملون داخل هذه الفنادق تحاليلهم سلبية.

منع الزيارات للاعبين والفرق

وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أنه تم منع الزيارات، ومن يرفض الالتزام بالتعليمات، كان سيتم ترحيله فورا.

وأشاد بالمنتخب الوطني لكرة اليد، مؤكدا أنهم حاليا حزينين جدا على الخروج من البطولة، وهذا دليل على أنهم كانوا يلعبون بروح وطنية عالية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ولأول مرة رئيس الدولة يوجه رسالتين متتاليتين على مدار مباراتين متتاليتين، وهذا دليل على إحساس المسؤولين بمدى الجهد الذي بُذل من اللاعبين، وهذا وسام على صدرهم وصدر الاتحاد المصري لكرة اليد.

درس كبير من البطولة

وأوضح: «خدنا درس كبير جدا، وهو إنه علشان تاخد ميدالية فكل كورة وتمريرة وصدة ليها حساب، وفرق الجون ممكن يوصلنا حتة تانية خالص، ونأمل أن يكون القادم أفضل»، لافتا إلى أن الاهتمام الشعبي أمر مهم، ويمكن البناء عليه، والاستثمار فيه.