لو عندك ميموري إضافية على الهاتف.. كيف يمكن محو البيانات نهائيا؟

الهواتف الذكية لا غنى عنها فهي أصبحت جزءا لا يتجزأ من العمل أو التعامل الأسري، والبعض يفضل إضافة ميمورى إضافية أو بطاقة SD، لكن المشكلة التي يواجهها الكثيرون هي البيانات الشخصية سواء الصور أو مقاطع الفيديو، فكيف يمكن إزالتها خاصة إذا كانت الملفات مخفية؟

وتستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية في مجال التكنولوجيا، خطوات إزالة الصور والبيانات من ميمور أو بطاقة SD أو حتى أجهزة الفلاشا أو الــ يو أس بي على جهاز الكمبيوتر.

خطوات إزالة الصور والبيانات من ميموري أو بطاقة SD

يمكن إزالة البيانات والصور من بطاقة SD أو الفلاشا من خلال اتباع الخطوات التالية البسيطة.

قم بإدخال بطاقة الميموري في الجهاز المخصص لقراءتها عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من مسحها.

الخطوة التالية كل ما عليك هو فتح مجلد File Explorer من خلال فتح أي ملف والبحث عن بطاقة SD في الجزئ الأيسر، وقد تتواجد أسفل محرك الأقراص الثابتة المدمج.

قم بالضغط بالزر الأيمن للماوس «كليك يمين» فوق محرك الأقراص، سوف تظهر مجموعة من الخيارات والأوامر قم باختيار Format.

ويمكنك أن تقوم بتغيير نظام الملفات، أو اسم البطاقة إذا كنت ترغب، لكن في أغلب الأوقات، يمكن أن تترك هذه الإعدادات الافتراضية، ثم الضغط على كلمة «ابدأ».

سيتم ظهور تحذير قبل حذف البيانات والصور بشكل نهائي، وهو أن الملفات الموجودة سيتم مسحها بشكل كامل، ولن تتمكن من استرجاعها مرة أخرى، ويجب في تلك الحالة أن تقوم بالضغط على أمر موافق.

ووفقًا لكم الملفات الموجودة على بطاقات الميموري، قد يصل الأمر لحوالي عدة دقائق، لكن بعد انتهاء الميموري ستكون فارغة ويمكنك استخدامها مرة أخرى.