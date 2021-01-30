جمال عبدالناصر ناعيا فهمي الخولي: أستاذي وصاحب الفضل علي

نعى الفنان جمال عبدالناصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المخرج والفنان فهمي الخولي، والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة

وكتب عبدالناصر: «سبحان من تفرد بدوام العزة والبقاء.. وكتب على مخلوقاته الموت والفناء.. ولم يشركه أحد فى خلده حتى الملائكة والأنبياء.. أستاذى وصاحب الفضل علي فى تقديمى بعد تخرجى فى أول بطولة مسرحية لى وهى مسرحية (سالومي)، الصديق العزيز والأخ الكبير والمخرج الرائع الأستاذ فهمى الخولي فى ذمة الله».

وأضاف: «اللهم تغمده بالرحمة والمغفرة والإحسان إليه وتجاوز عن سيئاته وأدخله جناتك واحتسبه عندك من الأبرار والصديقين.. خالص عزائى لمصر والعالم العربى.. ولأنفسنا والوسط الفنى ولكل عشاقه ومحبيه وتلامذته وجمهوره.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء الفاتحة».

وأعلن منذ ساعات قليلة، الكاتب شعبان يوسف، وفاة الممثل والمخرج فهمي الخولي، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فكتب: «وكان تسليمه عليّ وداعا.. الصديق الغالي والحبيب المخرج الكبير فهمي الخولي مع السلامة مع السلامة».

يذكر أن فهمي الخولي، هو واحدٌ من أهم رموز المسرح العربي، قضى أكثر من خمسة عقود بين أحضان خشبة المسرح، فقد أخرج ما تجاوز الـ100 عرض مسرحي، منهم «أول المشوار، سالومي، قديمة العب غيرها، نقول إيه وباب الفتوح»، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، والتي جاء من أبرزها جائزة الدولة التشجيعية.

ومن أبرز الفنانين الذي تعامل معهم المخرج الراحل خلال مشواره الفني هم فاروق الفيشاوي، عبلة كامل، آثار الحكيم.

حصل الفنان الراحل فهمي الخولي على العديد من الجوائز منها،جائزة الدولة التشجيعية عام 1990، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1991، ونوط الامتياز من الطبقة الأولى في العلوم والفنون عام 1995، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2010 ، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من المملكة الأردنية عام 2002، كما حصل على مفتاح مدينة الجزائر من جمهورية الجزائر عام 1985.