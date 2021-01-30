1.5 مليار جنيه تكلفة تطوير خدمات المياه والصرف بالمنيا في 2020

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنَّه تمّ تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا بتكلفة تقدر بنحو مليار و592 مليون جنيه، وذلك في عام 2020، ضمن توجه الدولة لتحسين الخدمات المقدمة بصعيد مصر، وتكليفات الحكومة برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في بيان صادر اليوم، أنَّ الخدمات شملت كل مراكز المحافظة، موزعة على النحو التالي: 87 مليونًا و67 ألف جنيه خصصت لمركز العدوة، و130 مليون جنيه لمركز دير مواس، و80 مليونا لمركز بني مزار، و985 مليونًا و667 ألف جنيه خصصت لتحسين الخدمات بمركز أبو قرقاص، و12 مليونًا و323 ألف جنيه لمركز مغاغة، و25 مليون جنيه بمركز سمالوط، و84 مليونا و660 ألف جنيه بمركز ملوي، و42 مليونا و300 ألف جنيه بمركز مطاي، و145 مليون جنيه بمركز المنيا.

ونوه إلى أنَّ عام 2020 شهد تطوير خدمات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة -المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية 4 ملايين و721 ألف جنيه شملت تنفيذ خطوط المياه لقرى أولاد الشيخ بمركز مغاغة بمبلغ مليون و648 ألف جنيه، وجزيرة شيبة بمركز أبو قرقاص بتكلفة 544 ألف جنيه، والشيخ مسعود وكفر مغربى بمركز العدوة بمبلغ مليون و315 ألف جنيه، ومبلغ مليون و213 ألف جنيه لقرية زعبرة بديرمواس.

وأضاف أنَّه تمّ تتفيذ العديد من أعمال الإحلال والتجديد واستلام عدد من المحطات وأبرزها استلام المرحلة الأولى من محطة مياه المطاهرة بأبو قرقاص بطاقة 1200 ل/ث، واستلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي ومعالجة البرجاية والشبكات التابعة لها لخدمة قرية البرجاية والقرى المجاورة لها، وتشغيل محطتي الرفع والمعالجة بالساوى بالعدوة، ومحطة رفع صرف صحي تانوف بديرمواس، وحفر أكثر من بئر ارتوازي على مستوى المحافظة للقضاء على ضعف المياه بالمناطق الساخنة، مؤكّداً استمرار الشركة في تقديم الخدمات وتحسينها طبقا للخطط الموضوعة للوصول لرضا المواطن.