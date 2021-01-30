أمور يجب القيام بها عند الشراء وقت الأوكازيون الشتوي.. يبدأ 7 فبراير

ينتظر الكثير من محبي شراء الملابس الشتوية في التخفيضات الأوكازيون الشتوي لعام 2021، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء فترة الأوكازيون الشتوي هذا العام يوم 7 من شهر فبراير المقبل، ويستمر لمدة شهر كامل لينتهي 7 مارس المقبل، بتخفيضات تتراوح نسبتها بين 20% و 50% من قيمةالمنتجات، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، عدد من النصائح التي يجب أن يتبعها المواطن عند شراء المنتجات خلال فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2021، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

- يجب أن يحرص المشتري بعد الانتهاء من دفع المبالغ المستحقة على الحصول على فاتورة يتم ذكر المشتريات بها وعدد القطع والمبلغ المدفوع وتاريخ الشراء لضمان حقوق المشتري.

- يجب أن يحرص المشتري على تجنب الإعلانات المغرية والتي تتيح السلعة بأسعار زهيدة، وتجنب شراء السلع مجهولة المصدر.

- يجب أن بحرص المشتري على التأكّد من مصدر المنتج والصلاحية الخاصة بالاستخدام قبل الشراء.

- من الضروري أن يشتري الفرد قدر الاحتياج فقط، وتجنب شراء الأشياء إذا لم يكن في حاجه لها حتى لا تفسد صلاحيتها دون استخدامها.

- ولضمان حق التاجر، يجب أن تكون فاتورة الشراء تحتوي على جميع بيانات الشراء وجميع ما حصل عليه المشتري.

- كما يجب أن يعلن التاجر عن الأسعار بشكل واضح، كما يوضح الفرق بين سعره الحقيقي وبين التخفيضات المقرره.

- يجب أن يتجنب التاجر تخزين السلع، لاستغلالها في البيع بعد فترة الأوكازيون الشتوي، حيث أن ذلك يعرض التاجر للمسائلة.

- يجب أن يوضح التاجر ثمن السلع المعروضة للبيع ومقارنتها بالسعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.

- تفرض وزارة التموين والتجارة الداخلية رقابة مشدده للتأكّد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون، فضلاً عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له.

وعلى التاجر الراغب في الاشتراك بالأوكازيون الشتوي الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية.