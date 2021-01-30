ضبط أجنبي ينصب على راغبي التأشيرة عبر فيسبوك بالبحر الأحمر: «أنا وسيط»

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تورط صاحب محل، يحمل جنسية أجنبية، ومقيم بمحافظة البحر الأحمر، في النصب والاحتيال على بعض الأشخاص من راغبي الإقامة داخل البلاد والاستيلاء على أموالهم.

ووفق التحريات، زعم المتهم توفير الموافقات اللازمة كما أنشأ حسابًا إلكترونيًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والإعلان من خلاله على توفير تأشيرات دخول للبلاد بغرض السياحة وإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للإقامة داخل البلاد خلافاً للحقيقة، من خلال إحضار عقود إيجار وحدات سكنية وتوثيقها لهم، وأنه يقوم بدور الوساطة بين راغبي الحصول على التأشيرات ومكتب للخدمات بإحدى الدول الأجنبية عن طريق إرسال صور حجوزاتهم لأشخاص داخل البلاد يقومون بدورهم بإنهاء الإجراءات، وأنه يقوم بذلك النشاط نظير مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول بفحصة فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملائه، وكذا العديد من صور جوازات السفر الخاصة براغبي الحصول على تأشيرات دخول للبلاد.