عامل يتفق مع عاطل لسرقة توك توك وقتل صاحبه: «باعوه واشتروا واحد تاني»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية، بالعثور على جثة سائق توك توك، بطريق ترابي بالأراضي الزراعية بإحدى القرى بدائرة المركز، وقرر والده العامل بخروجه من منزلهما للعمل على التوك توك وعدم عودته.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهما شخصين (عاطل مقيم بدائرة المركز – عامل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة كفر الشيخ).

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ أسفرت عن ضبطهما.

وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات إعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر أحد المتهمين نظراً لكونه مقيم بالقرية محل إقامة المجني عليه وعلمه بعمله على توك توك قيادته، اتفق مع المتهم الثاني على قتله وسرقة مركبة توكتوك، وفي سبيل تنفيذ مخططهما قاما باستقلال التوك توك صحبته بزعم توصيلهما إلى محل إقامتهما، ثم غافلاه وخنقاه حتى فقد الوعي وتعديا عليه بعصا «شومة» على رأسه فأوديا بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بذات المكان وهربا بالتوك توك.

وعقب ذلك توجها بالتوك توك المستولى عليه إلى محافظة كفرالشيخ وغيرا معالمه والتقيا أحد الأشخاص (عاطل - له ملعومات جنائية) وأخبراه بارتكابهما الواقعة ورغبتهما في بيع التوك توك، فاصطحابهما لأحد الأشخاص (ميكانيكي - مقيم بمحافظة كفرالشيخ) والذي اشتراه منهما نظير مبلغ مالي رغم من علمه بكونه من متحصلات واقعة قتل وسرقة.

وتمّ استهداف الآخرين سيئي النية بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما أرشدا عن التوك توك المستولى عليه، وبإرشاد المتهمين جرى ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وكذا دراجة نارية تمّ شرائها من قيمة بيع التوك توك المستولى عليه.