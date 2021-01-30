«الأوقاف»: 819 مسجدا منذ شهر سبتمبر دخلوا خدمة الإحلال والتجديد

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف تعمل على إعمار بيوت الله عز وجل وتطوير المساجد وإحلالها وتجديدها وصيانتها، مشيرا إلى أنه منذ سبتمبر الماضي أدخلت وزارة الأوقاف الخدمة على 819 مسجدا كان يتم العمل فيهم على قدم وساق سواء كانت مغلقة منذ زمن أو كانت للإحلال والتجديد والصيانة لإعادة تطويرها مرة أخرى.

الوزارة أدخلت 819 مسجدا منذ شهر سبتمبر بالإحلال والتجديد

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الوزارة أدخلت 819 مسجدا منذ شهر سبتمبر بالإحلال والتجديد وإعادة فتحها مرة أخرى، منها 57 مسجدا في هذا الشهر فقط، مؤكدا على أن هذا الرقم كبير ويبين ويبرهن أن مصر ماضية قدما نحو بيوت الله عز وجل ولا تألوا جهدا نحو إعمار بيوت الله وهذا أبلغ رد على المتطرفين الذين يقولون أن مصر تهدم بيوت الله أو أن المساجد غير عامرة ومؤهلة.

الخطاب الديني الموحد في مصر يرسخ الانتماء الوطني لجموع الشعب المصري

وتابع، أن موازنة الوزارة سواء كانت من مواردها الذاتية أو من موارد الدولة كلها موجهة إلى بيوت الله وصيانتها وترميمها وإعادة إعمارها في هذه المرحلة الفارقة، لافتا إلى أن الخطاب الديني الموحد في مصر يعطي ويرسخ الانتماء الوطني لجموع الشعب المصري لهذا الوطن، وخطبة أمس كانت عن التضحية في سبيل الأوطان ونهضتها ورقيها، وبالفعل الدكتور محمد مختار جمعة ألقى خطبة الجمعة في مسجد الشرطة وكان علامة بارزة أن تلقى هذه الخطبة في مسجد الشرطة وفاء لجميلهم في عيدهم القومي الـ69، وكان أبرز ما فيها التضحيات التي قدموها.