إزاي تتصرف لو اكتشفت عيوب تشطيبية بالوحدة السكنية؟.. الحل في 3 خطوات

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدد كبير من الوحدات السكنية، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، لخدمك المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ويتمّ طرح تلك الوحدات بشروط معينة، يجب توفرها لدى المواطن الراغب في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، ونظام سداد يصل إلى 20 عامًا.

وتسلم الوحدات السكنية، خلال مدة 3 سنوات، وذلك من موعد الإعلان عن الطرح.

وهناك عدد من الأسئلة تدور داخل أذهان المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، من ضمنها كيفية التصرف في حالة وجود عيوب تشطيبية، في الوحدة المخصص للفرد في أثناء الإستلام.

وأجابت الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على ذلك السؤال، بأنَّه على المواطن اتباع الخطوات التالية:

- عدم استلام الوحدة وعدم التوقيع على محضر التسليم.

- الرجوع إلى الجهاز أو المديرية لتصليح عيوب الترميم أو التشطيب.

- في حالة عدم الاستجابة من الجهاز أو المديرية يتقدم العميل بشكوى رسمية للصندوق موثقة بصور للوحدة السكنية.

وبعذ هذه الخطوات، من المقرر أن يتمّ مخاطبة الجهاز/ المديرية أو تغيير الوحدة للعميل بنفس ميزة التخصيص (الدور-المساحة.

ويوفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كل التسهيلات للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من ضمن الطرح.

يُشار إلى أنَّه لم يحالف الحظ جميع المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، وذلك لأسباب عدة، منها زيادة عدد المتقدمين للحجز عن عدد الوحدات المطروحة، أو عدم مطابقة شروط جميع المتقدمين لشروط الحجز.

وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية استرداد مقدم الحجز، في حالة عدم الحصول على وحدة سكنية.