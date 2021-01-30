2900 وظيفة شاغرة بالشهر العقاري للتعيين بالنقل والانتداب: آخر موعد غدا

تواصل وزارة العدل استقبال طلبات موظفي الحكومة للتعيين بنظام النقل والندب، من وظائف حكومية إلى وظائف متاحة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك لشغل 2900 وظيفة شاغرة لحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك حتى الساعة الثالثة عصر غد الأحد 31 يناير 2021، وذلك من جميع الجهات الحكومية الأخرى في جميع محافظات الجمهورية.

الوظائف المطلوب شغلها:

ويشمل الإعلان 2900 وظيفة في هذه التخصصات:

- باحث إداري.

- محاسب قانوني

- مدخل بيانات.

- مهندسو حاسبات.

- مسؤولو دعم فني.

- فنيو تبريد وتكييف.

- مهندسون مدنيون.

- كاتب بالدرجة الرابعة

- مترجمون

- عامل خدمات معاونة.

- مراجع مساحي.

الشروط والأوراق المطلوبة للتعيين بالنقل

1- استيفاء الأوراق المطلوبة.

2- تقديم الأوراق المطلوبة باسم المستشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق.

3- تقديم طلب نقل للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- بيان حالة وظيفية للمتقدم على أن يكون الطلب حديثا معتمدا ومختوما من جهة العمل، مدونا به المستوى الوظيفي والمجموعة النوعية ودرجة الكفاية الحاصل عليها عن آخر عامين والجزاءات إن وجدت.

6- صورة من شهادة الدراسات العليا والدورات.

7- ثلاث صور شخصية حديثة الحاصل عليها المتقدم.

8- مستند يفيد بموافقة جهة العمل الأصلية على النقل بالدرجة المالية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.- اجتياز اختبارات الحاسب الآلي.

9- اجتياز المتقدم المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم

وعلى الراغبين التقدم لمصلحة الشهر العقاري بطلب مرفق به أوراق حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة لجميع المحافظات، بنظام نقل وندب داخلي بين الجهات الحكومية ومصلحة الشهر العقاري، ويتم تقديم طلبات الراغبين في الحصول على الوظيفة بطريقة النقل بالدرجة المالية أو بطريقة الندب، وذلك باسم السيد المستشار، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق على العنوان التالي: القاهرة - لاظوغلي - مبنى وزارة العدل - الدور الرابع.