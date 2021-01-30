مسؤول «حياة كريمة» في الدقهلية: نطور 26 قرية بمركز شربين

قالت منال الغندور، سكرتير عام مساعد محافظ الدقهلية ومسؤول لجنة مبادرة حياة كريمة، إن مركز شربين بمحافظة الدقهلية دخل ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أن 26 قرية على مستوى المركز بالكامل دخلت ضمن المبادرة، وسيتم إدخال جميع المرافق الحيوية من ماء كهرباء وصرف صحي ولأول مرة يدخل الغاز الطبيعي وكباري عليا ووحدات صحية ووحدات إسعاف ووحدات إطفاء وجميع المرافق والخدمات الحيوية.

بدء العمل بمبادرة حياة كريمة الإثنين الساعة 9 صباحا

وأضافت سكرتير عام مساعد محافظ الدقهلية، مسؤول لجنة مبادرة حياة كريمة، خلال حديثها مع محمد أبوعيطة، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن اصطفاف المعدات سيكون يوم الإثنين المقبل الساعة 9 صباحا، للبدء في العمل بالمبادرة، كاشفة أنه تم عمل الاستطلاعات اللازمة بين المواطنين وتم عمل المقايسات اللازمة، للنهوض بالقرى التابعة للمركز، مشددة على أن كل القرى سيتم العمل بها بالتوازي، وبنفس الوقت، لأن نهايتها سنة وتكون الـ26 قرية منتهية.

النهوض بالقرى يشمل قطاعات الثروة الحيوانية والمجازر

وكشفت سكرتير عام مساعد محافظ الدقهلية أن قطاعات الثروة الحيوانية والمجازر والمستشفيات والمراكز الاجتماعية والصرف الصحي والإنارة العامة، والوحدات الاجتماعية ومراكز الشباب والرياضة، جميع تلك الجهات سيتم النهوض بها.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوحيد الجهود بينهما من أجل إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، حملت اسم «حياة كريمة»، وتحركت كل أجهزة الدولة لتنفيذ تلك المبادرة لتحقيق أهدافها المنشودة ودعم الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن.