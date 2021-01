تستهدف 9000 متدرب.. تفاصيل مبادرة «مجتمع رقمي آمن» من «الاتصالات»

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة «مجتمع رقمي آمن» بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية، وتستهدف المبادرة تمكين جميع فئات المجتمع المصري من الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة، تنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية.

وتستهدف الوزارة من خلال المبادرة تدريب 9000 متدرب بواقع 1000 متدرب لكل مسار من المسارات المتاحة، وتتيح المبادرة كل أدوات التعلّم من خلال تقنية «التعلم الذاتي» عبر منصة أكاديمية سيسكو للشبكات، ويمكن للمتدرب اختيار أكثر من مسار تدريبي من المسارات المتاحة بالمبادرة.

أهداف المبادرة

رفع الوعي المجتمعي المعلوماتي وتعزيز الثقافة الرقمية من خلال التعلم والتأهيل عن بُعد لـ:

- دعم وتنمية استخدام خدمات شبكة الإنترنت بأمان.

- الاستفادة من التعرف على المجالات الحديثة.

- التعرّف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية عند استخدام وسائل التعلم والاجتماعات عبر الإنترنت.

- ممارسة التحقق واستكشاف أخطاء الشبكة وإصلاحها والاتصال بالإنترنت.

- تثبيت أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة وتكوينها واكتشاف مشكلاتها وإصلاحها.

- التعرف على عملية تطوير البرامج من خلال تعلم أساسيات لغة (Python) للبرمجة.

- التعرف على تقنيات إنترنت الأشياء ودورها في الربط بين أنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التشغيل.

- التمكّن من تصميم الأفكار وإعداد النماذج الأولية واكتشاف الأخطاء وإصلاحها.

- تصور مجموعات البيانات وتنقيحها وتغييرها ودمجها.

- تعلم المبادئ الأساسية لأنظمة Big Data مثل Hadoop.

الفئات المستهدفة

التسجيل متاح لجميع فئات المجتمع المصري من مستخدمي الحاسب الآلي ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وفئات الشباب والطلاب والخريجين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بقطاع الاتصالات والمهتمين بالشبكات وطلاب كليات الحاسبات والنظم والهندسة وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بقطاع المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

المميزات التي سيحصل عليها المتدرب خلال المبادرة

بالإضافة إلى حصولك على برنامج تدريبي مجاني بتقنية التعلم عن بُعد، فإن الالتحاق بحزمة البرامج التدريبية الخاصة بالمبادرة يتيح لك ميزتين إضافيتين:

عند اجتيازك الاختبارات اللازمة بنجاح للمقررات التدريبية التي قمت باختيارها، ستحصل على شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة Cisco العالمية، تصلك بالبريد على العنوان الخاص بك المسجل بموقع المبادرة.

يمكنك فقط من خلال المبادرة الجمع بين أكثر من مقرر وعند اجتيازك اختبارات تلك المقررات، ستحصل على شهادات خاصة بكل حزمة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة Cisco العالمية.

آلية التسجيل والتعلم

- التسجيل على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال هذا الرابط http://www.basicict.gov.eg.

- اختيار المقرر / المقررات المطلوبة.

- يتم إرسال بريد إلكتروني للمتدرب بتأكيد الالتحاق بالدورة التدريبية به رابط خاص بكل دورة تدريبية.

- استكمال التسجيل على رابط المنصة التعليمية الخاصة بمقدم الخدمة المدرج بنهاية نموذج التسجيل بالمبادرة.

- إنشاء حساب للمتدرب وحصول المتدرب على اسم المستخدم وكلمة المرور.

- يقوم المتدرب بدراسة المادة العلمية من خلال المنصة التعليمية الخاصة بمقدم الخدمة وتكون الدراسة ذاتية.

- يقوم المتدرب في نهاية الدورة التدريبية بإجراء اختبار عبر الإنترنت.

- يظهر للمتدرب في نهاية الدورة التدريبية شهادة يستطيع طباعتها ذاتيًا.

- استلام المتدرب شهادة بالبريد على العنوان الخاص به المسجل بالمبادرة.

الشهادات المتاحة من خلال المبادرة

1. شهادة: Get-Connected Certificate

2. شهادة: Introduction to Cybersecurity certificate

3. شهادة: Cybersecurity Essential Certificate

شهادات متاحة حصريًا من خلال المبادرة:

4. شهادة: Cybersecurity Literacy Certificate

(عند الحصول علي مقررات (a) Introduction to Cybersecurity + (c) Cybersecurity Essentials)

5. شهادة: Digital Security Certificate

(عند الحصول علي مقررات (a) Get Connected + (b) Introduction to Cybersecurity)

6. شهادة: Technology Security Literacy Certificate

عند الحصول على الثلاث مقررات) (a) Get Connected + (b) Introduction to Cybersecurity + (c) Cybersecurity Essentials)