علامات تكشف وجود أعطال بالعداد مسبق الدفع.. تعرف عليها

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تنفيذ خطة استبدال العدادات التقليدية القديمة بعدادات حديثة، مثل العدادات مسبقة الدفع والذكية لمواكبة التطوير التكنولوجي والتحول للشبكات الذكية.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن جميع فروع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تقوم بتقديم النصائح والإرشادات لكيفية تعامل المواطنين مع العدادات مسبقة الدفع بالشكل الأمثل.

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن أي مشترك يستطيع التعرف من خلال «علامات» معينة على اكتشاف وجود خطأ أو مشكلة بالعداد مسبق الدفع عند إجراء تجربة بسيطة وسهلة منها الآتي:

التاكد من ضبط التاريخ والوقت

- التأكد من أن التاريخ والوقت المسجل بالعداد هو نفس التاريخ والوقت اليوم، وفي حالة وجود اختلاف يجب إبلاغ الشركة التابع لها العميل فورًا حتى يتم إعادة الضبط.

من خلال إدخال الكارت

- إدخال الكارت الخاص بالعداد والنظر للشاشة لمعرفة النتيجة، فإذا ظهرت القيمة المتبقية من الشحن يكون العداد سليمًا.

عدم الاستجاب لقيمة الشحن

- عندما يرفض العداد استقبال أو الاستجابة لقيمة الشحن الجديدة التي يتم إدخالها لضمان عدم فصل التيار وفي هذه الحالة تعمل إدارة الكهرباء تهيئة للعداد لاكتشاف العيب أو الخطأ التقني أو الفني بالعداد، وعند عدم استجابة العداد للمحاولات يتم استبداله على نفقة الشركة.

- عند ظهور «0» على الشاشة بوضع الكارت والعداد يعمل بصورة طبيعية فهنا يكون الخطأ ويجب على المشترك إبلاغ وردية الكهرباء القريبة منه، خشية تخزين العداد القراءات التي تمثل عبئًا ومبلغًا ماليًا كبيرًا على المواطن عند اكتشاف العطل أو الخطأ.

علامات تظهر علي الشاشة عند وجود خطأ

وهناك بعض العلامات تظهر على شاشة العداد عند وجود خطأ أو عيب، وهو ما يترتب عليه وجود خلل بالعداد وعدم تفاعله مع كارت الشحن الخاص به.

- Err-0204

معناه أن ذاكرة العداد ممتلئة، وبالتالي لا يستطيع استقبال بيانات جديدة من الكارت.

- Err- 1091

معناه وجود مشكلة بوقت العداد، أو انتهاء صلاحية كارت الإطلاق.

- Err-0201

معناه وجود خطأ بالبيانات الخاصة بتاريخ العداد.

- Err- 0400

معناه أن هناك مشكلة فرق الشحنات بين البرنامج والعداد.

- Err-0002

معناه أن الكارت لا يمكن قراءته نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.

- Err-0805

معناه أن هناك خطأ بقراءة البيانات.

- Err-0500

معناه أنه تم سحب الكارت بسرعة من العداد قبل قراءته بصورة كاملة.

- Err-0200

معناه وجود خطأ بالعملية الموجودة على الكارت.

- Err-0106 Err-0107

معناه أن هناك خطأ في بيانات الكارت المدخل بالعداد، حيث تكون البيانات الكودية للمشترك الموجودة بالكارت غير مطابقة للبيانات الموجودة بالعداد.

- Err-0105

معناه أن التعريفة الموجودة على البرنامج مختلفة عن الموجودة بالعداد.

- Err-0104

معناه أن العداد غير متوافق مع نوع الكارت.

- Err-1

معناه أن الكارت لا يمكن قراءته، نتيجة تلفه أو نوعه غير صحيح أو مقلوب أو تلف قارئ الكارت.