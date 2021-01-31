غيّبهم الموت بأسعد لحظاتهم: آلاء يوم زفافها وطاهر قبل تسلمه عمله كضابط

«فرحة لم تكتمل»، مقولة قد يرددها البعض، إلا أنها تنطبق تماما على حالتي وفاة خلال الساعات الأخيرة بمحافظتي بني سويف والمنيا، وقدر لأصحابها أن تتحول فرحتهم إلى سرادقات عزاء، حين استطاع الموت أن يحرمهم من أسعد لحظات حياتهم.

الحالة الأولى لفتاة عشرينية تخرجت من كلية الآداب، توفيت عقب ساعات من عقد قرانها وقبل ساعات من حفل زفافها، والوفاة الثانية لشاب في منتصف العشرينيات والذي لقى مصرعه في حادث مروري أثناء توجهه لاستلام عمله بمركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا.

«آلاء» أو «عروس الجنة»، كما وصفها أهالي محافظة بني سويف، والتي توفيت نتيجة إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، قبل ساعات قليلة من حفل زفافها، وعقب ساعات من عقد قرانها وحفل الحنة الخاصة بها، والتي حضره الأهل والأقارب وأصدقائها وسط حالة كبيرة من الفرح والسعادة.

دعت «آلاء» خريجة كلية الآداب، أصدقاءها وأحباءها، لحضور حفل زفافها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلا أنهم حضروا مراسم تشييع جثمانها ودفنها بمقابر أسرتها، حيث نشرت قبل أقل من يومين من وفاتها: «حبايبي الغاليين بإذن الله تعالى حنتي يوم الجمعة الجاية إن شاء الله في البلد، والفرح يوم السبت في قاعة هيلتون في الواسطى، هستناكم تنوروني وتكملوا فرحتي إن شاء الله، الدعوة للجميع مع أنكم مش محتاجين دعوة وبلغوا كل حبايبي».

نفس المنشور الذي حمل تعليقات تهنئة بحفل زفافها، تحول إلى دفتر عزاء يقدم نفس المتابعين فيه العزاء، والتي جاءت أغلبها «لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لم ترى فرحتها عزناكي بعد ساعات من تقديم التهنئة لكي».

وخيم الحزن على أهالي قرية نجع العرب باشمنت في مركز ناصر محافظة بني سويف، عقب وفاة عروس قبيل ساعات من حفل زفافها والذي كان مقررا له السبت، وبعد ساعات من عقد قرانها مساء الجمعة وحفل الحنة، إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة.

وشيعت أسرة العروس وأهالي القرية، جثمانها إلى مقابر الأسرة، أمس السبت، بشرق النيل، وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع حيث تحول حفل الزفاف إلى مأتم خلال ساعات بسيطة.

حالة من الحزن على رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذين تداولوا صورا للعروس ونعيها بكلمات مؤثرة، مؤكدين على وفاتها بسكتة قلبية، وأن وفاتها أفجع جيرانها وأهالي القرية قبل أسرتها، حيث اطلقوا عليها «عروس الجنة»،

أهالي قرية نجع العرب والذين خرجوا جميعا لتشييع الجثمان وسط حالة حزن كبيرة، لفقدانهم ابنتهم التي لم تتأخر يوما عن مساعدة أي من أهالي قريتهم، وشاركتهم أحزانهم وأفراحهم، ولم تعلم أن الموت سيغيبها عن حفل زفافها.

الملازم أول الطاهر حسن سليمان، الذي توفي الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي، بالقرب من مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، أثناء توجهه لاستلام مهام أول يوم عمل له بقسم شرطة مركز ملوي، والذي تسببت وفاته في حالة حزن عميقة لدى أهالي محافظة المنيا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حزنا على فراقه.

وتخرج الملازم أول «الطاهر» في كلية الحقوق، والتحق بكلية الشرطة للضباط المتخصصين، وكان في طريقه لاستلام العمل كضابط بقوة مركز شرطة ملوي، وتعرض لحادث طريق وتوفي إثر إصابته وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالمنيا وسط حالة من الحزن.