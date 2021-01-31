حبس 13 شخصا 4 أيام تشاجروا بالأسلحة النارية في أسيوط

أمرت نيابة أبوتيج بحبس 13 شخصًا يمثلون طرفي مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية والشوم والزجاج بطريق «أسيوط - سوهاج» الزراعي أمام المساكن البحرية بأبوتيج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بالشوم وزجاجات المياه الغازية والأعيرة النارية، على طريق «أسيوط - سوهاج» بحري في مركز أبوتيج، بين عائلتي خليل سليم وكمال عبد العال.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة مصطفى أحمد عبد الوهاب، 38 سنة، صاحب محل سمكرة، بطلق ناري، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، فضلًا عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح تصادف مرورهم أثناء المشاجرة.

وتمكن فريق مباحث القسم، برئاسة الرائد أحمد عاصم، من ضبط طرفي المشاجرة، حيث ضم الطرف الأول كلًا من حسن كمال عبدالعال، 42 سنة، وخالد كمال عبدالعال، 35 سنة، وعمرو رشاد كمال، 32 سنة، وأدهم محمد كمال عبدالعال، 22 سنة، وأحمد كمال عبدالعال، 38 سنة، وصدام محمد كمال عبدالعال، 27 سنة.

أما الطرق الثاني فضم كلًا من علي أحمد خلاف خليل، 56 سنة، ودياب خليل دياب، 32 سنة، وخليفة خليل سليم، وحسام رمضان سليم، 20 سنة، وخليل سليم خليل، 62 سنة، وخليل خلاف خليل، 66 سنة، ومصطفى جابر خليفة، 31 سنة.

وضبط بحوزة الأطراف بندقية آلية، وطبنجة، و2 خرطوش تركي، و2 فرد خرطوش، وجرى التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.