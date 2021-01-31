سقوط «ريهام وندى وعفاف».. شبكة دعارة تخصص «أبلكيشن» خدمة وملاكي بالتجمع

«سيارات ملاكي وأبلكيشن على النت».. آخر تقاليع شبكات الدعارة التي ضبطتها أجهزة الأمن في القاهرة الجديدة، حيث يوفر المتهمون كل السبل لسرعة الوصول للزبائن من راغبي المتعة الحرام.

شبكة للأعمال المنافية الآداب جرى ضبطها مؤخرا قدمت خدمات لزبائنها، بداية من الذهاب إلى أقرب مكان موجود فيه الزبون من أجل اصطحابه إلى فيلا فاخرة في التجمع الخامس لقضاء اللقاءات الجنسية، ليس هذا فحسب، فأفراد الشبكة يوفرون خدمات كثيرة للزبون، والمقابلة الجيدة أهم عنصر للتعامل مع راغبي المتعة الحرام، إضافة إلى تقديم واجب الضيافة داخل السيارة وهي عبارة عن زجاجات خمور.

500 دولار للأجنبي و2000 جنيه للمصري

تحريات المباحث أفادت بأن المتهمين يحددون مبلغا ماليا قدره 500 دولار للزبون الأجانب، بينما تسعيرة الزبون المصري، تصل إلى 2000 جنيه في الليلة.

وتوصلت التحريات إلى أن أعضاء الشبكة يوفرون الخمور والألعاب الجنسية التي يفضل الأجانب استخدامها خلال اللقاءات الحميمية، كما تبين أن الفيلا عثر بها على كمية كبيرة من المنشطات الجنسية وغيرها من الأدوات والألعاب وجرى تحريزها خلال المداهمة، والقبض على 7 من أعضاء الشبكة بينهم 3 فتيات.

شبكة الثلاثي «ريهام وندى وعفاف»

وأوضحت التحريات أن المتهمين وهم «عفاف وندى وريهام» كن في حالة تلبس بممارسة الدعارة وبمواجهتهن اعترفن بتفاصيل الجريمة، وأنهن اتفقن مع باقي أعضاء الشبكة «كريم ورمضان وعلي» على تكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية بالآداب داخل فيلا جرى استجارها لهذا الغرض في التجمع الخامس، وأن اثنين من أعضاء الشبكة كانا يتوليان مهمة توصيل الزبائن إلى الفيلا واصطحابهم خلال العودة.

قررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض عليها، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الجريمة وموافاة النيابة بنتائج ما توصلت إليه التحريات، وبمواجهة المتهمين أمام النيابة العامة اعترفوا بتفاصيل الجريمة وأنهن تمكنوا من جمع مبالغ كبيرة من هذا النشاط الإجرامي.