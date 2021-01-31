«إعمار» تتبرع بـ90 مليون جنيه لـ«تحيا مصر» لدعم المدارس ولقاح كورونا

أعلنت شركة «إعمار» التبرع لصندوق «تحيا مصر» بنحو 90 مليون جنيه في اتجاهين متوازيين، وذلك أثناء انعقاد مجلس الإدارة الخميس الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن الشركة اتخذت قرارين، الأول: هو التبرع بنحو 60 مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر» للقيام بأعمال تجديد وبناء المدارس والمنازل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بمدينة سيدي عبد الرحمن في مرسي مطروح، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.

وأضافت «إعمار»، أن القرار الثاني هو دعم الشركة المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لاستيراد لقاح كورونا من خلال التبرع إلى صندوق «تحيا مصر» بنحو 30 مليون جنيه، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.

واليوم، شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، توقيع برتوكول تعاون بين صندوق «تحيا مصر»، وشركة «إعمار مصر»، لتطويرعدد من المشروعات فى نطاق الوحدة المحلية لقرية سيدي عبد الرحمن بالعلمين.

ونقل محافظ مطروح تحيات جميع قبائل وشباب مطروح حماة بوابة مصر الغربية إلى المسئولين بصندوق «تحيا مصر»، وشركة «إعمار مصر»، موجها الشكر على ما حظيت به من إهتمام كبير خاصة من صندوق تحيا مصر الذى نفذ العديد من المبادرات وبرامج الحماية الإجتماعية أو التنمية الإقتصادية للسيدات المعيلات أو الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية وغيرها على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح والإهتمام بالأكثر إحتياجا، وامتداد مظلة الرعاية لأهلنا في التجمعات الصحراوية والنائية والأكثر إحتياجا، مع الشكر لشركة إعمار مصر على المشاركة الفاعلة في جهود تنمية المجتمع المحلي.

ولفت محافظ مطروح، إلى أن برتوكول التعاون الموقع بين الصندوق و«إعمار مصر» في سبتمبر الماضي، تضمن التطوير الإنشائي للوحدة الصحية بسيدي عبد الرحمن، وتطوير وتجهيز مدرسة «معاذ بن جبل» الابتدائية، وتصميم وتنفيذ شبكة تجميع وصرف لمياه الأمطار بالقرية، ومن خلال توقيع ملحق البروتوكول اليوم سيتم تصميم وتنفيذ وتجهيز مدرسة ابتدائية جديدة بسعة 33 فصلًا، وتطوير وتجهيز مدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية سعة 9 فصول، واستحداث مبنى تعليم ثانوي بالمدرسة ذاتها سعة 14 فصلا.