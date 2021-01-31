التعليم: إنشاء وإحلال 300 وحدة صحية بالمدارس لعلاج الحالات المفاجئة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنشاء وإحلال وتطوير 300 وحدة صحية بالمدارس، ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، لعلاج الحالات الطارئة والمفاجئة، كما أوضحت الوزارة أنّ لديها استراتيجية واضحة لإحلال وتجديد الوحدات الصحية بالمدارس، لتوفير العلاج اللازم لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، في تقرير رسمي لها، أنّه جرى إنشاء وتطوير مبانٍ مدرسية من خلال منح خارجية من اليابان وألمانيا والكويت بعدد 154 مدرسة، موضحة أنّها ستواصل العمل على إنشاء مدارس جديدة لمواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول، كما جرى محو أمية 3 ملايين و196 ألفا و828 أميا خلال الـ5 سنوات الماضية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خصصت غرف عزل بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع بداية العام الدراسي الحالي 2020-2021، لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، إضافة إلى توفير أدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، لتوفير الحماية والسلامة والأمان للطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّها بدأت الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، وحددت ضوابط اختيار رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، بينها الكفاءة والخبرة في العمل بأن يكون سبق وشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة، وعدم حصوله على جزاء بامتحانات الثانوية العامة العام الماضي، وعدم وجود مانع قانوني لدى المتقدم، واجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد للمتقدمين، والموافقة الأمنية على المتقدمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل، وأن يكون المعلم تقدم وسجّل البيانات بشكل إلكتروني على موقع الوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ مقابلات الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة، ستبدأ يوم الأحد الموافق 14 فبراير المقبل، حيث ستعقد الامتحانات في 19 يونيو المقبل إلكترونيا.