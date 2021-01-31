فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة للصيانة غدا

أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، وهي تقسيم الأحياء، وفيلات الحفناوي، وحاتم صادق، والشيخة، ومصطفى سليم، والضبع، ووائل برهان، غدًا الاثنين، ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وفي سياق آخر، أكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الجارية بالمدينة، موجهًا بضرورة إنجاز الاعمال ورصد أي معوقات قد تعوق العمل بخطة التطوير التي استهدفتها الوحدة المحلية بالشوارع الفرعية والرئيسية لعودة الوجه الحضارى والجمالي للشوارع.

وقامت الإدارة الهندسية قسم المشروعات بمتابعة أعمال الرصف وتركيب الانترلوك بطريق الكورنيش «الشاطئ العام»، وتركيب اعمده اناره وكشافات ليد ديكوريه.

وكان رئيس مدينة الغردقة قد قام بعدة جولات ميدانية موسعة بشوارع وأحياء المدينة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تطوير كافة المواقع.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءة شوارع مدن المحافظة.

وفي مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، أكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الجارية بالمدينة، موجهًا بضرورة إنجاز الاعمال ورصد أي معوقات قد تعوق العمل بخطة التطوير التي استهدفتها الوحدة المحلية بالشوارع الفرعية والرئيسية، وذلك للحفاظ على المظهر العام والجمالي لشوارع المدينة.