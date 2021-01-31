رئيس متطوعو مونديال اليد عن استعدادات الختام: ريد كاربت وميداليات وكأس

ختام بطولة كأس العالم لليد في مصر، حدث عالمي يشاهده الملايين اليوم الأحد، بمباراة تجمع بين منتخبي السويد والدنمارك في نهائي مونديال اليد النسخة 27 للرجال، يتضمن برنامج الختام عدة مقاليد حسب بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة اليد، بينها مراسم احتفال المنتخب الفائز بالبطولة، وتوزيع الميداليات، وغيرها من التقاليد المسؤول عن أدائها لجنة المتطوعين في البطولة.

65 متطوعا في ختام بطولة كأس العالم لليد

وأوضح الدكتور شريف أبو العينين، مسؤول لجنة المتطوعين في مونديال اليد 2021، لـ«الوطن»، إجراءات الختام وتنظيم المراسم، قائلا إنّ اللجنة كانت ترغب في حضور جميع المتطوعين بالبطولة والموزعين على الاستادات مثل برج العرب والعاصمة الإدارية لمشاهدة مباراة الختام؛ تقديرًا لمجهودهم، لكن الاتحاد الدولي لكرة اليد رفض اتباعًا للإجراءات الاحترازية المتبعة تجنبًا لعدوى فيروس كورونا المستجد.

65 متطوعا ومتطوعة فقط، مقرر أن يحضروا ختام مونديال اليد إلى جانب المتطوعين المسؤولين عن مراسم التتويج، حيث يجري المتطوعين بروفة التتويج في الساعات القليلة السابقة للمباراة، ثم يتجهون إلى الفندق لارتداء ملابسهم والعودة مرة أخرى لاستاد القاهرة لحضور مباراة الختام، ومن ثم أداء أدوارهم في مراسم التتويج.

وعن دور المتطوعين في مراسم تتويج الفائز بالمونديال، أوضح أنّهم مسؤولين عن تسليم الميداليات والكأس، وتنظيم الملعب بعد انتهاء مباراة الختام بفرش السجاة الحمراء وتوزيع الميداليات وتسليم الكأس وغيرها من مهامهم.

موعد ختام بطولة كأس العالم لليد

وفي صالة ستاد القاهرة، يقام نهائي مونديال اليد في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، ويحضر الختام عدد من الشخصيات العامة.

منتخبات الدنمارك والسويد في نهائي مونديال اليد 2021

منتخب الدنمارك تأهل للمرة الثانية على التوالي لنهائي بطولة كأس العالم اليد، بعد فوزه على منتخب إسبانيا، بنتيجة 35-33 في نصف النهائي، أملًا في تحقيق اللقب للسنة الثانية على التوالي، وتعد المرة الخامسة في تاريخ المنتخب التي يتأهل فيها للمباراة النهائية والمرة الرابعة في آخر 6 نسخ.

أما منتخب السويد فحقق الفوز على نظيره الفرنسي بنتيجة 32-26، في نصف نهائي المونديال وتأهل إلى الدور النهائي، وفاز السويد بالمسابقة قبل 22 عامًا، عندما استضافتها مصر لأول مرة.