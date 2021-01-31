إقامة مشروع عمراني جديد بـ7128 وحدة سكنية بقنا: يستوعب 35 ألف نسمة

أكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، أن المحافظة بصدد البدء في إقامة مجتمع عمراني جديد بمدينة قنا، يضم 7128 وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي ضم العقيد امام حجاجي ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن المشروع يقام على مساحة 67 فدانًا، ويضم 7128 وحدة إسكان اجتماعي، بتكلفة مالية تتخطى 1.8 مليار جنيه، ويستوعب 35 ألف نسمة من سكان المدينة، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة المصرية الحديثة في التوسع في اقامة مشروعات إسكان حضارية متكاملة الخدمات على غرار مشروع «الأسمرات» في عدد من عواصم المحافظات، لتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن المجتمع العمراني الجديد سيضم مناطق للخدمات والترفيه ومناطق تجارية، إضافة إلى مسطحات خضراء، ليكون إضافة جديدة لمدينة قنا، واستمراراً لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار.

وكلف «الداودي» التنفيذيين بمعاينة الموقع على أرض الواقع، للتأكد من خلوه من أي تعديات أو معوقات تعوق عملية بدء التنفيذ، كما وجههم بحصر كافة الاحتياجات الخاصة بالمشروع في الوقت الحالي ومستقبلًا.

في سياق آخر، أُقيم بمقر جامعة جنوب الوادي بقنا اجتماع تنسيقي، ضمن فعاليات المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والعميد محمد حافظ رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية، والعقيد ياسر وحيد المدير التنفيذي للمشروعات الهندسية بمحافظة قنا، و الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة أن هناك تكليفًا رئاسيًا للجامعة بإعداد دراسة لتطوير القرى بالمحافظة، في اطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة للقيام بهذه الدراسة تضم عدة كليات لتحقيق التكامل، وتنفيذ معدلات إنجاز ملموسة.