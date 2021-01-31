عابد فهد عن دوره بـ«350 جرام»: حكاية تطرح لأول مرة في الدراما العربية

قال الفنان عابد فهد، إن شخصية «نوح» التي يقدمها بمسلسل «350 جرام» المقرر له أن ينافس بها في ماراثون دراما رمضان 2021، تتحدث عن شخصية إشكالية لها علاقة بالقانون والقضاء.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقامته شركة «I see media services» الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات في ظل أجواء احترازية واتباع الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا، للحديث عن مسلسل «350 جرام» المقرر عرضه في رمضان 2021.

وأشار عابد فهد، إلى أن الشخصية التي سيقدمها في «350 جرام» محامي مشهور قادر على حل كل القضايا القانونية، ويلعب بالقانون كما يريد، وهو بشكل أو بأخر ملاذ الموكلين، ولكن لديه خطوط حمراء لا يتجاوزها مثل تجارة الأعضاء والسلاح.

حكاية جديدة على الدراما العربية

وتابع: باختصارالحكاية جديدة بالمسلسل والمفصل الرئيسي أن هذا الرجل يتعرض إلى أزمة صحية قلبية يضطر إلى دخول المستشفى لاستبدال قلبه، والنظرية الطبية تقول إن الذاكرة ليس لها علاقة بالقلب وإنما هى في الدماغ، فلا ذاكرة في القلب وهو موضوع أول مرة يطرح على الدراما التلفزيونية.

يضم مجموعة من النجوم العرب

واستطرد: «الدراما هنا تحتكم إلى الفضول مفاده من هو صاحب القلب الجديد في هذه الحكاية الذي يتم شراؤه بمبلغ باهظ جدًا ويدخل قلب هذا الرجل، وكيف يتحول هذا الرجل من شيطان إلى إنسان عادي بعد أن يستعير قلب أحد المتبرعين، والفضول أنه يبحث عن هذا الرجل يدخل عالمه، ومن باب الوفاء يكمل نوح كل ما كان يتمناه ذلك الرجل الذي اشترى منه قلبه، وسنرى بعدها ماذا سيحدث».

مسلسل «350 جرام» من تأليف ناديا الأحمر، إخراج محمد لطفي، بطولة عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله و مصطفى سعدالدين وقاسم منصور.

الفنان سلوم حداد، يجسد في «350 جرام» شخصية فايز الأشقر، زعيم مافيا، يكون هناك علاقة وطيدة بينه وبين نوح الريس الذي يجسده عابد فهد هذا المحامي الذي يتعرض لعملية تغير قلب، وهو محامي الشيطان إلى ان يتم استبدال قلبه بقلب رجل طيب، وهنا يحدث هذا الصراع بينهما، وبعد أن كان المحامي الخاص به وأوكل إليه قضية أن يخلص ابنه من حبل المشنقة، ينحرف نوح عن الاتفاق وتتصاعد الأحداث.