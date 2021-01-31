تطوير شبكات المياه بمدن خليج السويس بتكلفة 110 ملايين جنيه

قال المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع تعمير القناة وسيناء، إنه جاري تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية في جنوب سيناء، وعلى رأسها مشروعات المياه والصرف الصحي بمدن خليج السويس «رأس سدر، وأبوزنيمة، وأبورديس».

وأوضح رئيس قطاع تعمير القناة وسيناء، أنه جاري تنفيذ مشروع خزانات التكديس بمدينة رأس سدر، ويضم عدد 2 خزان مياه أرضي سعة 10 آلاف متر مكعب، وعنبر للطلمبات 3 طلمبة مياه لضخ 80 لتر في الثانية، ورافع 56 متر للضخ على شبكة مياه رأس سدر، ويتضمن أيضا عنبر الكلور ومبنى المحولات، ومبنى المولد والمبنى الإداري.

وأضاف أنه جرى تنفيذ مشروعات خزانات التكديس بمدن أبوزنيمة ومدينة أبورديس، بطاقة تخزينية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب لكل مشروع على حده، لافتًا إلى أن التكلفة إجمالية لمشروعات خزانات التكديس بمدن خليج السويس تخطت 110 مليون جنيه.

جاء ذلك اليوم الأحد خلال الجولة التفقدية التي قام بها المهندس إمام عفيفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد الحسيني عضو مجلس تنفيذي الشركة، و المهندس محمود الشرنوبي، رئيس قطاع الأعمال الكهروميكانيكية، والمهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع تعمير القناة وسيناء، والمهندس أحمد جامع مدير فرع سيناء، بمدن خليج العقبة لمتابعة مشروعات خزانات التكديس.

وأكد رئيس قطاع تعمير القناة وسيناء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حريص على ضمان جودة مياه الشرب التى يجري ضخها للمواطنين، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الدائمة التي تتخذ لمراقبة جودة المياه، حيث تقوم لجنة مختصة بإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءً من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن.