إغلاق كورونا يهدد ألفي حيوان في حديقة يونانية بالموت جوعا

معاناة تواجهها حديقة حيوان أتيكا في العاصمة اليونانية أثينا، بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت الحيونات في مواجهة مع الجوع مع غياب الزوار وعدم وجود دخل كاف لسداد الفواتير الرعاية الصحية والطعام الخاص بألفي حيوان داخل الحديقة.

وعلى عكس حدائق الحيوان الأوروبية الأخرى، لا تتلقى حديقة أتيكا مساعدة حكومية كافية لتغطية احتياجاتها الخاصة، وفقا لتصريحات مؤسس حديقة الحيوان والرئيس التنفيذي لها جان جاك ليسويور، قائلا: «الأمور كما هي.. لا يزال بإمكاننا الاستمرار لمدة شهر واحد على الأقل، ولكن بعد ذلك لا نعرف»، حسبما نشرته وكالة أسوشيتد برس.

على عكس بعض الشركات التي تم إجبارها على الإغلاق مؤقتًا بسبب قيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، لا تزال حديقة الحيوان تتحمل نفقات تشغيل كبيرة، بين الطعام والرواتب والمرافق والرعاية الطبية والنفقات الأخرى، وتتجاوز تكلفة رعاية الحيوانات حاليًا 200 ألف يورو، أي ما يوازي 243 ألف دولار شهريا.

وأوضح ليسويور: «هذا هو الفرق بيننا وبين الشركات الأخرى، الحديقة عندما تغلق لا نغلق فعليا»، متابعا: «الاضطرار إلى الإغلاق مرة أخرى في 7 نوفمبر بعد إغلاق الربيع في اليونان لمدة شهرين جاء في وقت سيء لمنتزه أتيكا لعلوم الحيوان، تعمل حديقة الحيوانات عادة على مدار العام ولكنها تقوم بالكثير من أعمالها خلال الطقس البارد لأن الناس في اليونان يذهبون إلى الشواطئ والجزر، ولا يزورون حدائق الحيوان في الصيف».

تأسست حديقة الحيوانات عام 2000 في بلدة سباتا، على مساحة 50 فدانا، وتضم 290 نوعا، من الحيوانات والأحياء المائية، ويمثل الزوار أكثر من 99٪ من إيرادات الحديقة، من التذاكر والأطعمة والمشروبات ومبيعات متاجر الهدايا، وكانت خسارة شهر ديسمبر، التي عادة ما تكون مزدحمة بسبب عطلة عيد الميلاد، ثقيلة للغاية.

يؤثر الإغلاق أيضًا على سكان حديقة الحيوان، الذين اعتادوا على حشود البشر، ولما يقرب من ثلاثة أشهر، كانوا يرون حراسهم فقط.

ومع ذلك، لا تزال منطقة أثينا الكبرى هي المنطقة الأكثر تضررًا في البلاد، وقالت السلطات يوم الجمعة الماضي، إنها ستعيد فرض قيود إغلاق أكثر صرامة هناك بعد تراجع معدلات الإصابة في يناير هذا الأسبوع.

بشكل عام ، يقول مدير حديقة الحيوان إنه متفائل بأن حديقة الحيوان ستحصل على تصريح لإعادة فتحها في الأسابيع المقبلة، متابعا: «إلا إذا ساء الوضع بالنسبة لفيروس كورونا هذه قصة أخرى، ولكن إذا أغلقنا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى، فأنا لا أعرف حقًا ما الذي سيحدث».