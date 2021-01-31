أستاذ مناعة: مصر تبذل جهودا عظيمة في معركة كورونا منذ بداية الجائحة

قال الدكتور وليد فيصل الخطيب، أستاذ الميكروبيولجي والمناعة، إن مصر تبذل جهودا عظيمة في معركتها مع وباء كورونا، كاشفا عن الدور المهم للقاحات في تلك المعركة، فاللقاح بمثابة المدرب والمعلم للجهاز المناعي داخل جسم الإنسان.

وأضاف «الخطيب»، في تصريحات تليفزيونية، الأحد، لشاشة «dmc»، أن ما يفعله اللقاح حين يتم تطعيم أي إنسان به داخل الجسم البشري، أشبه بما تقوم به الدول من مناورات عسكرية لتدريب جيشوها بشكل عملي على المعارك الحربية، لافتا إلى أن اللقاح يعمل على تدريب الجيش المناعي لإنتاج الأجسام المضادة، وأن يكون في حالة جاهزية واستعداد لتلقي أي فيروس حي ونشط، للتعامل معه بالطريقة السليمة ومنع حدوث أي آثار ضارة مدمرة جراء وجود هذا الفيروس داخل الجسم.

جهود عظيمة من الدولة المصرية لمواجهة أزمة كورونا

وأكمل «فيصل» أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة، بذلت جهودا كبيرة جدا، منذ بداية أزمة وباء كورونا المستجد، مشيدا بكون مصر أول دولة أفريقية يصل إليها اللقاح الصيني، الذي بدأت عمليات التطعيم به منذ الأسبوع الماضي.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أن مصر استكملت عملها العظيم في التعامل مع الوباء العالمي، باستقبالها اليوم لشحنة من لقاح أكسفورد «أسترازينيكا»، لتوفيره أمام الشعب المصري بغرض التطعيم ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن الأمر لن يقف عند هذا الحد، بل ستسقبل مصر شحنات أخرى من اللقاحات مستقبلا، بعد الاتفاقيات الأخيرة بين مصر والتحالف الدولي للقاحات، حيث تم التخطيط لجلب ما يقرب من 100 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة.

الحصول على اللقاحات ستتم وفقا لترتيب أولويات

وأكد أن مسألة الحصول على اللقاحات، ستخضع لترتيب أولويات، كما هو متبع في جميع دول العالم، حيث يأتي على رأس الفئات الأكثر أولوية للحصول على اللقاحات، الأطقم الطبية، الذين يتعاملوا مع مصابي كورونا بشكل مباشر، وبعد ذلك سيكون هناك ترتيب أولويات، وفقا للأكثر تضررا، من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.