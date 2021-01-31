أبوالغيط وسامح شكري يبحثان سبل تطوير الشراكة العربية الأفريقية

التقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، ظهر اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة، إذ بحثا عددا من الموضوعات الخاصة بالعمل العربي المشترك، بما في ذلك سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجامعة والأطراف الشريكة لها، وخاصة الاتحاد الأفريقي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة، بأن أبوالغيط وشكري تبادلا الآراء في هذا الصدد حول سبل تطوير مسيرة الشراكة العربية الأفريقية، تعزيزا للأهداف المشتركة التي تجمع بين العالم العربي والقارة الأفريقية، وخاصة في ضوء الزيارة التي يقوم بها موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للقاهرة حاليا، والمشاورات التي أجراها شكري معه اليوم، واللقاء الذي سيعقده أبوالغيط غداً الاثنين مع فقي في إطار آلية التعاون العام بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.