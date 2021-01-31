«الداودي»: 15 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من «حياة وكريمة» في قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير حياة أهالي محافظات الجمهورية وإحداث تنمية مستدامة وستنافس القرى المصرية محافظات مصر، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تهتم بصعيد مصر اهتماما كبيرًا جدًا بعدما عانى من التهميش، وأنه جرى تطوير 12 قرية بالمرحلة الأولى للمبادرة ثم جرى تطوير32 قرية، أما المرحلة الثانية فإنها ستشهد تطوير 5 مراكز بواقع 19 قرية أم و68 قرية تابعة لخدمة 1.4 مليون نسمة.

وأضاف «الداودي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «خلال 3 سنوات سيجرى تطوير كل قرى المحافظة وستشهد تنمية شاملة وسيكون لدينا تنمية كاملة من طرق وكهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي، وستشمل الدولة المحافظة بالرعاية في كل الملفات».

وتابع محافظ قنا: «المحافظة ستشهد تدشين مشروعات للشباب، وتكلف تطوير القرى في المرحلة الأولى 1.2 مليار جنيه، أما المرحلة الثانية فقد بلغت 15 مليار جنيه، بعدما كانت ميزانيتها في فترات سابقة تقدر بـ150 مليون جنيه كحد أقصى، أما الآن فإن تكلفة تطوير المركز الواحد ستتكلف أكثر من 3 مليارات جنيه».

وأردف، أن المبادرة تستهدف تطوير 41 قرية و111 قرية تابعة، لافتًا إلى أن المحافظة تدرس الحرف الموجودة في مختلف المناطق، لكي يتثنى للدولة تطويرها وتنميتها: «لدينا في المحافظة صناعات حرفية بسيطة يشغلها بعض الأسر، بدورها تحول الدولة هذه الصناعات إلى تكتلات صناعية لتوفير المزيد من فرص العمل وستصدر منتجاتها للخارج».