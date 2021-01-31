البرغوثي: شباب ريادة الأعمال يقدمون نماذج عمل ناجحة ومميزة

قال محمد البرغوثي، الكاتب الصحفي، إن عددا من شباب ريادة الأعمال يدشنون مشروعات للإنتاج السمكي وفي الزراعة والصناعة وتحلية المياه والمطاعم المتنقلة وعربات الأكل والمشغولات اليدوية: «شيء مبهر، وولاد كثير جدا بدأوا يعملوا هذه المشروعات، ونجحوا فيها نجاح كبير جدا».

وأثنى «البرغوثي»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، على الشباب صغار السن في ريادة الأعمال، والذين نجحوا في تحقيق المعجزات في مشروعاتهم، ومنهم كثير من المبتكرين: «دول هم أمل مصر وأملنا كلنا، وهيكونوا القدوة والنموذج لشباب كثير جدا جايين بعدهم، مش مستنيين فرصة عمل لا من الدولة ولا من القطاع الخاص».

عائلته مترابطة بشكل كبير

وانتقل «البرغوثي» للحديث عن عائلته، مؤكدًا أنها مترابطة بشكل كبير، كما أنه وإخوته ليس لهم ذمم مالية مستقلة، كما أن ابنه لا ينادي عمه بـ«عمي» ولكن يلقبه بـ«بابا»: «هذه القيم ساعدتني في حاجات كتير جدا، والحضن العائلي ده سندني في إحباطات وكثير من المواقف التي كنت أنهار فيها».

منظومة التعليم ليس لها علاقة بسوق العمل

وأشار إلى أن منظومة التعليم ليس لها علاقة بسوق العمل، وهناك الكثير من الطلاب الذين بمجرد تخرجهم من الجامعات يكونون مؤهلين لعمل معين ولكنهم لا يجدونه متاحًا: «عندنا مشكلة كبيرة، يا نصلح التعليم يا نصلح العمل».