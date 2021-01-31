«الغوص والإنقاذ» يمنح «تايسون» بطل الجمهورية في المصارعة «درع الاتحاد»

منح الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، برئاسة الكابتن سامح الشاذلي، الكابتن محمد السيد، ابن الإسماعيلية، الشهير بـ«تايسون»، بطل مصر في المصارعة، درع الاتحاد.

وقال تايسون، في تصريحات صحفية، إن التكريم جاء من العميد محمد أبو مسلم، رئيس منطقة الإسماعيلية، تقديرا لجهوده مع الاتحاد ومساهمته في إعداد السباحين للبطولات.

وشارك تايسون، في عمليات إعداد السباحين من أبناء الإسماعيلية على مدار الأشهر الماضية قبل خوضهم لبطولات الجمهورية.

ويستعد الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، لانطلاق بطولات العام الجديد ببطولات المناطق «الإسكندرية، القاهرة، الإسماعيلية وبورسعيد» خلال الأيام المقبلة تمهيدا لتنظيم بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف خلال شهر مارس المقبل.

ويستضيف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ البطولة الإفريقية للإنقاذ خلال شهر أبريل المقبل بالإسكندرية بمشاركة 12 دولة أفريقية، بحضور هارالد فيرفاكي، سكرتير عام الاتحاد الدولي للإنقاذ.

وكان الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، قد دشن مبادرة بعنوان «مصر بلا غرقى» للحد من حوادث الغرق.

وقال الشاذلي، إن المبادرة تعملي على عدة مراحل منها الفنادق والقرى السياحية من خلال التأكد بأن المنقذ المكلف بالعمل على المسطح المائي مؤهل للإنقاذ وتوافر المعدات اللازمة لتامين الشواطئ والمسطحات المائية.

وأضاف أن المبادرة ستعمل في المدارس لمحو أمية السباحة لتعليم الأطفال أساسيات السباحة في حصص التربية الرياضية وفي الجامعات وكليات التربية الرياضية، إضافة إلى أنه يجرى التجهيز لمؤتمر دولي كبير خاص بالإسكندرية خلال شهر أبريل 2012.