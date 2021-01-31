22 وحدة و3 مستشفيات يبدأ بها مشروع التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

قالت مصادر طبية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل ستبدأ في الإسماعيلية في 22 وحدة صحية موزعة على مراكز وقرى المحافظة، إضافة إلى 3 مسشفيات داخل المدينة.

وأضافت المصادر، ان الوحدات داخل مدينة الاسماعيلية، هي مركز طبي السبع بنات، الشهدا، الشيخ زايد، وحدة طب أسرة طوسون، بإدارة الإسماعيليه الصحية.

وفي أبوصوير؛ بدأت المنظومة بوحدات طب أسرة أبو صوير البلد، والواصفية، والسبع آبار الغربية، وفي القصاصين؛ بدأت بوحدات طب أسرة السويدات، والخفيج، وتل ثمود، وفي التل الكبير، وحدات طب أسرة البعالوة الكبرى، وأبو عاشور، والظاهرية.

وفي إدارة فايد، بدأت بوحدات طب أسرة سرابيوم، وكسفريت، وفنارة، وفي القنطرة غرب؛ بدأت بوحدات طب أسرة كيلو 5 وكيلو 14، وأبو خليفة، وفي الشهيد خيري؛ بدأت بإدارة القنطرة غرب الصحية، ووحدات طب أسرة التقدم، والعبور، وجلبانة، وفق المصادر.

وبحسب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الزيارة التي تمت أول أمس، فإن الإسماعيلية ستشهد خلال الأيام المقبلة انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال 3 مستشفيات على رأسها مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ، ومجمع الإسماعيلية المكان الأبرز والأقرب لجميع مواطني المدينة فضلا عن استخدام أبو خليفة كمستشفى العزل الصحي لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ويضم المجمع 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والنساء والتوليد.

كما يضم تخصصات أنف وأذن وحنجرة، وجراحة «مخ وأعصاب، وأطفال، ومسالك بولية» وأطفال مبسترين، وجراحة أطفال، وروماتيزم، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، ورعاية قلب، ورعاية أطفال، واستقبال وطوارئ، وعلاج طبيعي، وغسيل كلوي، ورمد، وقسطرة قلب، والحقن المجهري، وروماتيزم القلب، وطب الجنين.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و103 غرف داخلي، و63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و13 غرفة عمليات.

ويبعد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية بالإسماعيلية عن مجمع الإسماعيلية بضع خطوات، ويضم 8 غرف داخلي، و89 ماكينة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، و8 أسرة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وكان الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، قد أجرى جولات ميدانية لعدد من الوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة الإسماعيلية والمقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، في بيان صحفي، على جودة الخدمات الطبية التي سيتم تقديمها للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء محافظة الإسماعيلية.

وقال إن المنظومة تشمل 66 منشأة، تشمل 12 مستشفى، و20 مركزا صحيا، و34 وحدة صحية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

وقال إن الإقبال الكبير من المواطنين من أبناء الإسماعيلية للتسجيل بالمنظومة، يرجع إلى ارتفاع درجة الوعي بين المواطنين ونجاح تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد، والتي لأول مرة يتوافر بها كم هائل من الخدمات الطبية داخل نطاق المحافظة.