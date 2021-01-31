تفاصيل انقلاب «ميكروباص» بترعة في سوهاج: مصرع 5 وانتشال الجثث والسيارة

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين، في انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على طريق «المراغة- سوهاج»، حيث تم الدفع بثمانِ سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم انتشال الجثث والمصابين من المياه، ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، والجثث لمستشفى المراغة المركزي، فيما أعلنت مديرية الصحة حالة الطوارئ.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي بقرية جزيرة شندويل بدائرة مركز المراغة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري.

وتبين من المعاينة والفحص، انقلاب سيارة ميكروباص بكامل ركابها داخل الترعة المجاورة للطريق، نتج عن الواقعة مصرع كل من علاء علي عبد الجابر 20 سنة، وحسن محمد يوسف سليمان، 45 عاما، وصابر خلف فرغلي جاب الله، 64 سنة، وداليا محمد أحمد عثمان، 25 سنة، وشيماء محمد أحمد، 22 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي.

وأصيب 12 آخرين من ركاب السيارة بجروح وكسور وكدمات متفرقة، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلأى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

من جانبها، أعلنت مديرية الصحة بسوهاج حالة الطوارئ بمستشفى المراغة المركزي، وتم توجيه 8 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وإبلاغ مندوب الطوارئ بمستشفي سوهاج الجامعي، للتعامل مع الحالات القادمة للمستشفى.

وتبين من تحريات رجال المباحث، أن سبب الحادث جاء إثر تصادم السيارة الميكروباص ودراجة نارية علي الطريق، فقد على أثرها قائد السيارة الميكروباص السيطرة علي السيارة، وانحرفت إلى الترعة المجاورة للطريق.

ويُجرى تحرير محضر بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة، كما تم انتشال السيارة الغارقة من داخل الترعة.