«تحيا مصر»: رفع كفاءة 1800 منزل وتوريد 900 جهاز غسيل كلوي لمستشفيات الصحة

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر»، بنهاية عام 2019 تم الانتهاء من تطوير عدد من القرى بمحافظاتي سوهاج وأسيوط، بالإضافة إلي إحياء 1500 قرية وتوابعها على مستوى الجمهورية سواء رفع كفاءة البيوت أو تجهيز العرائس وغيرها من الإنجازات.

صندوق تحيا مصر يكشف عن مشروعاته المستقبلية

وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه قبل منتصف العام الجاري سيتم الانتهاء من رفع كفاءة 1800 منزل على مستوى أكثر من قرية بالإضافة إلى 900 جهاز غسيل كلوي سيتم توريدها للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي بسبب الضغط على هذه المستشفيات.

أصغر متبرع لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين يبلغ 5 سنوات

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر»، أنه تم جمع التبرعات لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لغير القادرين، قائلا: «أصغر متبرع هو طفل يبلغ 9 سنوات والآخر 5 سنوات، تبرعوا بالحصالة بتاعتهم، كما يتم العمل على توفير حضانات للأطفال في القرى المختلفة».

نشأت الديهي: صناعة البلازما استراتيجية وأمن قومي مصري

وعلى نفس النهج، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع نصب عينيه أن يكون لدى مصر شبكة لنقل وتصنيع البلازما لتحقيق اكتفاء ذاتي من هذه المشتقات، «عيب على مصر دولة الـ100 مليون، 60% منها شباب أن تستورد البلازما ومشتقاتها من ألمانيا والدول الأوروبية، ومن تبرعات الأوروبيين»، موضحًا أن صناعة البلازما ليست صناعة طبية وإنما صناعة استراتيجية وأمن قومي مصري.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج « بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «ten»، أن مصر لديها إمكانات بشرية هائلة يمكن من خلال تبرعاتها تصنيع بلازما الدم في مصر والاعتماد على أنفسنا، «تصنيع البلازما يسهم في خفض أسعارها، مع نقل خبرات التصنيع داخل مصر، وتوفير فرص عمل، وإمكان تصدير البلازما للخارج».