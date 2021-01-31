الموظف المتهم بترك والدته في الشارع: شقتي صغيرة وافتكرتها راحت لشقيقي

أدلى الموظف المتهم، بترك والدته ملقاة في الشارع بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بأقواله أمام رجال المباحث ببنها، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بترك أخيه الآخر لها، حيث أنها كانت في عنايته.

وأضاف المتهم، خلال التحقيقات، مبررا فعلته بقوله «شقتي صغيرة ولم تكن تسعني أنا ووالدتي وزوجتي وأبنائي»، موضحا أنه فوجئ بمكوث والدته أسفل العقار الخاص به قائلا «علمت بوجودها في الشارع أسفل منزلي من الجيران ولم أقصد تركها في الشارع».

وقالت الأم خلال التحقيقات، أن ابنيها أرغماها على بيع شقتها، وأنها تعيش كل فترة عند أحد منهما بالتناوب، ولكن بعد فترة بدأت معاملتهما تتغير وأصبحا يعاملانها بقسوة.

أوضحت التحقيقات أن السيدة تتقاضي معاش شهري 2000 جنيه، وأن ابنيها يستوليان عليه، ولم يكتفيا بذلك بل أنهما أرغماها على بيع شقتها لتسكن بالتناوب عند كل منها في شقتين خاصتهما خلال الأسبوع بمنطقتي الحرس الوطني والأهرام.

وأضافت التحقيقات، أنها فوجئت اليوم بنجلها الذي تقيم عنده بالحرس الوطني يأخذها أسفل عمارة نجلها الآخر، الذي يقيم بمنطقة الأهرام، ويطلب منه أن يأخذه ولكنه رفض فتركها الأبن الاول في الشارع.

كان اللواء فخر الدين العربي، تلقى إخطارًا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، ببلاغ من «رضا.ع»، 80 عاما، مقيمة بمدينة بنها، بقيام نجلها بإلقائها بالشارع أسفل منزل شقيقه، بعد إرغامها علي بيع شقتها، ثم ألقيا بها ليكون مصيرها بعد ذلك الشارع، وجرى ضبط إحدى نجليها، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا على صفحات مدينة بنها، صورا لسيدة مسنة، جالسة على كرسي متحرك، ملقاة بالشارع بمنطقة الأهرام ببنها، بعد أن أرغماها ابنيها على بيع شقتها.

وأكد رواد التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن نجلها ألقاها بالشارع وتركها وذهب منذ ساعات طويلة، مطالبين بضرورة معاقبة ابنيها اللذين تجردا من الرحمة.