انبهار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالآثار خلال زيارته للمتحف المصري

زار موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، المتحف المصري الكبير، اليوم، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر.

واصطحبهم الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، في جولة تضمنت زيارة مركز ترميم الآثار والمعامل المختلفة به، والبهو حيث تمثال الملك رمسيس الثاني وعامود الملك مرنبتاح وتمثالين ملكيين من العصر البطلمي، بإلاضافة إلى الدرج العظيم وما به من آثار ضخمة.

وخلال الجولة أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والوفد المرافق له عن انبهارهم بالمتحف وتصميمه وواجهته الفريدة، وكذلك الآثار المصرية الموجودة به وبما شاهدوه من إنجاز في هذا المشروع الضخم الذي ينتظره العالم أجمع، وأعربوا عن إعجابهم بمعامل الترميم المجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، وبكفاءة ومهارة الأثريين والمرممين المصريين.